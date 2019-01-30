В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
|20:01 30.01.2019
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|Россия
В Петербурге эвакуирован семиэтажный бизнес-центр «Лахта-2» на улице Оптиков. Полиция ищет бомбы, о которых анонимные минеры методично сообщают пятый рабочий день подряд.
Как стало известно «Фонтанке», утром 30 января неизвестный с электронного адреса [email protected] отправил в Колпинский райсуд Петербурга и судебный участок № 35 угрожающие письма о будущей судьбе «Лахты-2»:
«Мы удачно проникли и заминировали бизнес-центр на Оптиков. Соратники заново чрезвычайно аккуратно и точно распределили по зданию и вокруг него некрупные взрывные устройства. Жертвы будут без эвакуации. Наша ответственность полная и всеобщая».
В объединенной пресс-службе судов Петербурга подтвердили получение писем. Информацию оперативно передали в полицию.
Сотрудники ГУ МВД выехали на Оптиков. Эвакуировать «Лахту-2» им привычно. Письма о бомбах, примерно одинакового содержания, поступают с 24 января.
Офисно-деловой комплекс «Лахта» состоит из двух бизнес-центров. Подателей анонимок привлекает только второй корпус. В нем нашла новое пристанище «фабрика троллей», которую связывают с миллиардером Евгением Пригожиным. «Лахта» принадлежит компании «Дорстройтрест-М», ее собственником является кипрский офшор Glarenville Enterprises Limited.
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