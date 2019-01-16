МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
|19:41 30.01.2019
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|Крым
Об организации международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи.
Об этом заявил в среду, 30 января, ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя совместную французско-германскую инициативу.
"Об этом и речи не может быть, - сказал он. - Мы в качестве жеста доброй воли предложили такую одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает".
Карасин подчеркнул, что позиция России с самого начала была понятной и логичной.
"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину, то есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с инициативой о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на Азовское море.
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