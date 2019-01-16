РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
|19:21 30.01.2019
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|Украина
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к незаконно арестованному в России украинцу Павлу Грибу.
Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины, передают Українські Новини.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - сказано в нем.
МИД считает данные действия российских властей нарушением взятых на себя международных обязательств, в том числе предусмотренных ст. 13 Консульской конвенции между Украиной и Россией.
В комментарии отмечается, что Украина считает такие действия России сознательными и направленными на сокрытие настоящего состояния здоровья Гриба.
Как сообщалось, политзаключенный в России украинец Гриб находится на грани жизни и смерти, а Россия заявляет о его хорошем состоянии здоровья.
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