Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к незаконно арестованному в России украинцу Павлу Грибу.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины, передают Українські Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - сказано в нем.

МИД считает данные действия российских властей нарушением взятых на себя международных обязательств, в том числе предусмотренных ст. 13 Консульской конвенции между Украиной и Россией.

В комментарии отмечается, что Украина считает такие действия России сознательными и направленными на сокрытие настоящего состояния здоровья Гриба.

Как сообщалось, политзаключенный в России украинец Гриб находится на грани жизни и смерти, а Россия заявляет о его хорошем состоянии здоровья.