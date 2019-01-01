Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона

19:01 30.01.2019 0 комментариев Грузия

Временная администрация Венесуэлы готова отозвать признание независимости двух грузинских регионов – Абхазии и Цхинвальского региона, оккупированных Россией.

Об этом в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил находящийся с визитом в Вашингтоне новый спецпредставитель Каракаса Густаво Тарре, сообщает Грузия Online.

«Вы и не должны задавать мне такой вопрос. Мы не намерены продолжать политику администрации Мадуро. Мы не боимся Российской Федерации», — ответил Тарре журналисту, поинтересовавшемуся, планирует ли новое правительство Венесуэлы отказаться от поддержки Сухуми и Цхинвали.

В ходе одной из встреч Густаво Тарре в Вашингтоне в поддержку территориальной целостности Грузии высказался и бывший посол США в Каракасе Уильям Браунфилд.

«У Грузии есть полное право не только советовать, но и настоятельно требовать от правительства Венесуэлы отзыва признания независимости двух республик, которые исторически и традиционно на протяжении многих веков были частью Грузии», — приводит выдержки из выступления дипломата «Рустави-2».

Тем временем, в Вашингтоне встречи проводит и члены делегации из Тбилиси. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Тамар Чугошвили заявила, что венесуэльский вопрос оказался в числе главных тем повестки переговоров. Она напомнила, что Грузия признала легитимность временного правительства Венесуэла, добавив: в Тбилиси ожидают, что после завершения формирования новых властей одним из первых решений Каракаса станет отказ от признания Абхазии и Цхинвальского региона.

Напомним, ранее МИД Грузии выразил надежду, что легитимная власть Венесуэлы (имеется в виду глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом) поддержит фундаментальный принцип международного права об уважении суверенитета независимых государств, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

При этом стоит также отметить, что еще весной 2018 году представители венесуэльской оппозиции заявляли, что в случае «свержения авторитарного режима Мадуро» Каракас должен будет отозвать признание независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии.

Венесуэла стала одной из немногих стран мира, последовавших примеру России и признавших сухумские и цхинвальские власти. Соответствующее решение в сентябре 2009 года принял президент Уго Чавес. Его преемник Николас Мадуро продолжил прежнюю политику.



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