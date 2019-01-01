Я сам лично не читал доклад комиссара ЕС по правам человека, потому не могу что-либо комментировать. Честно говоря, сомневаюсь в том, что там есть такая формулировка.

Об этом заявил в беседе с журналистами 30 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь доклада комиссара ЕС по правам человека Дуньи Миятович, в котором она призвала власти Армении исключить политику мести или избирательного правосудия в рамках дела «1 марта», сообщает NEWS.am.

Что касается тезиса «территории взамен мира», введенного в обращении в обществе, то Пашинян отметил: «Мы вообще не можем даже обсуждать формулу «территории взамен мира».

На замечание же о том, что некоторые эксперты в карабахском вопросе проводят параллели между политикой нынешних властей и первого президента Левона Тер-Петросяна, премьер подчеркнул: «В этом вопросе наш кабинет министров проводит политику, которую ранее не проводило ни одно прежнее правительство. И потому попытки проведения каких-либо параллелей – полное заблуждение».