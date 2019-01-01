Україна розпочала процес перегляду Угоди про вільну торгівлю з Македонією.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Розпочато процес перегляду Угоди про вільну торгівлю з Македонією", - йдеться у відповіді на запит.

Як додали в Міністерстві, наразі Мінекономрозвитку веде переговори щодо укладення Угоди про вільну у торгівлю з Туреччиною.

Як повідомляв УНН, дата завершення переговорів із Туреччиною щодо угоди про створення зони вільної торгівлі залишається невизначеною через жорстку позицію турецького уряду щодо окремих позицій.

Водночас Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що переговори про створення зони вільної торгівлі із Туреччиною мають бути завершені цього року.

Нагадаємо, 21 січня Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Процес підписання відбувся в Єрусалимі. З українського боку угоду підписував перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, з ізраїльського боку - міністр економіки Елі Коен.

На думку експертів, торгівля в умовах ЗВТ з Ізраїлем буде невигідною для України через суворі умови виходу на ізраїльський ринок.