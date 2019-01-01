У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни

18:01 30.01.2019 0 комментариев Украина

Між Росією і Україною немає ніякої війни, але Москва не може позитивно оцінити відносини між двома країнами.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ніякої війни між Росією і Україною немає, це дві сусідні країни, два братні народи, але, у той же час, безумовно, ми не можемо дати позитивну оцінку того, про що я щойно говорив (події в Україні)", - додав він.

У той же час, Пєсков запевнив, що в Кремлі хотіли б, щоб відносини Москви і Києва були вільні від "потворних проявів". "Ми, звичайно, найбільше хотіли б, щоб усіх цих негативних проявів не було, щоб наші двосторонні відносини були вільні від таких потворних проявів", - резюмував він.

У грудні Президент Петро Порошенко зробив жорстку заяву про російську агресію.



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