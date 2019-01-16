Пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ России «Аметист» (355) вошел в Каркинитский залив Черного моря, в район незаконной добычи песка российскими земснарядами, для замены ПСКР «Проворный» (406).

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники, передает Флот - 2017.

Пограничные сторожевые корабли ФСБ «прикрывают» незаконную деятельность российских земснарядов «Печора», «Трофи», «Иртыш» и «Амур» по добыче песка с периодом ротации примерно 1 месяц.

Отметим, что незаконная добыча песка возобновилась в мае 2018 года после перерыва с 2016 года.

ПСКР «Аметист» и «Проворный» проекта 22460 предназначены для длительного пребывания в море с большим сроком автономности.

Короткие тактико-технические характеристики кораблей проекта 22460

Водоизмещение: 630 тонн

Длина: 62,5 метров

Ширина: 12 метров

Экипаж 24 человека

Скорость: до 30 узлов

Автономность: до 60 суток

Вооружение: 30-мм артиллерийская установка АК-630 и 12,7 пулемет КОРД

По такому же проекту построен ПСКР «Изумруд» - активный участник вооруженного нападения на корабли ВМС Украины 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря в районе Керченского пролива.