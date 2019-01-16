Оккупанты провели ротацию пограничных кораблей ФСБ в районе незаконной добычи песка
|17:41 30.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ России «Аметист» (355) вошел в Каркинитский залив Черного моря, в район незаконной добычи песка российскими земснарядами, для замены ПСКР «Проворный» (406).
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники, передает Флот - 2017.
Пограничные сторожевые корабли ФСБ «прикрывают» незаконную деятельность российских земснарядов «Печора», «Трофи», «Иртыш» и «Амур» по добыче песка с периодом ротации примерно 1 месяц.
Отметим, что незаконная добыча песка возобновилась в мае 2018 года после перерыва с 2016 года.
ПСКР «Аметист» и «Проворный» проекта 22460 предназначены для длительного пребывания в море с большим сроком автономности.
Короткие тактико-технические характеристики кораблей проекта 22460
Водоизмещение: 630 тонн
Длина: 62,5 метров
Ширина: 12 метров
Экипаж 24 человека
Скорость: до 30 узлов
Автономность: до 60 суток
Вооружение: 30-мм артиллерийская установка АК-630 и 12,7 пулемет КОРД
По такому же проекту построен ПСКР «Изумруд» - активный участник вооруженного нападения на корабли ВМС Украины 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря в районе Керченского пролива.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму истребители и бомбардировщики страны оккупанта готовятся к летным тактическим учениям
Росія розмістила ракети в Криму і нарощує наступальні угруповання військ що є загрозою для східноєвропейських країн
Противокорабельные комплексы «Бал и «Бастион» провели учения в оккупированном Крыму
Розвідувальні служби США передбачають посилення напруги в Азовському та Чорному морях
Глави МЗС Данії та Чехії: Росію чекають нові санкції, якщо українських моряків не звільнять
Кремль требует от ЕС ввести санкции против Украины в связи с "инцидентом" в Керченском проливе
Малый противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта учился отражать воздушную атаку в Черном море
МЗС Данії підніме питання про введення санкцій, якщо РФ не звільнить українських моряків
Військовополоненого моряка Терещенка тримають в аварійній камері
Україна посилює оборонні можливості на морі