Хочешь прибавку к пенсии? Готовься отдать последнее. Крымчанам урезают «слишком высокие» пенсии

17:21 30.01.2019 0 комментариев Крым

Крымчане, обращающиеся в пенсионный фонд за обещанной после реформы прибавкой в 1000 рублей, либо остаются ни с чем, либо оказываются должны государству. Выясняется, что их пенсии и так слишком высоки, и их нужно урезать.

Главный эффект от принятия пенсионной реформы - это ежегодное увеличение пенсий неработающих граждан в среднем на 1000 рублей, говорили с экранов телевизоров апологеты пенсионной реформы. Прибавка должна снизить уровень бедности в России в два раза. Пенсионеры обрадовались и в предвкушении ждали января – но оказалось, зря, пишут Примечания.

Общественники предполагают, что из-за разрекламированной на федеральном уровне индексации походы пенсионеров в пенсионный фонд рискуют стать массовыми.

Многие поверили в то, что именно им положено повышение на тысячу рублей. При этом над понятием «в среднем» вообще никто не задумывался.

«Люди ожидали большего от индексации, ведь разговоры о повышении пенсий на тысячу велись и до пенсионной реформы – еще до выборов президента, — комментирует ситуацию руководитель КРОО «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина. — Когда время пришло, оказалось, что индексация положена не всем. Можно сказать, что это информационная война. Идет постоянный обман народа».

Пенсионеры, говорят о том, что их обманули: пенсии стоят на месте, а цены на продукты и коммунальные услуги за прошедшие 5 лет выросли в разы.

Социальное недовольство растет: все больше пенсионеров понимают, что индексация оказалась обманом. Даже те, кто ее в итоге получил, эффекта не почувствовали.

И таких людей в оккупированном Крыму и по всей России – миллионы.

В аннексированном Крыму на 2019 год размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров урезали с 8 тысяч 530 рублей до 8 тысяч 370 рублей. 



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