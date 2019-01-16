Свідки обвинувачення у "справі Веджіє Кашка" плутаються в показаннях і намагаються уникнути явки до "суду".

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов під час прямого ефіру з Сімферополя, опублікованого в Facebook кримськотатарським активістом Заїром Смедляєвим, передає Укрінформ.

"Сьогодні в засіданні суду у "справі Веджіє Кашка" допитувалися двоє свідків обвинувачення, які були понятими на обшуках і затриманнях. Були розбіжності в їх показаннях, на незручні запитання відповідали, що вже нічого не пам'ятають. Ще два свідки не прибули на суд. Їм був оголошений привід на наступне засідання", - повідомив Курбедінов.

Наразі, зауважив він, "суд" у даній справі проходить в "стадії доказів стороною обвинувачення". У розгляді справи оголошено перерву, наступне засідання призначено на 5 лютого.

Як повідомлялося, в окупованому Криму фігурантів цієї справи Аметова, Дегірменджи, Трубача і Чапуха затримали 23 листопада 2017 року за нібито вимагання грошей у громадянина Туреччини, який довгий час не повертав борг ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Силовики намагалися затримати і саму 83-річну жінку, проте їй стало зле і вона померла в машині швидкої допомоги. Окупаційна влада відмовилася розслідувати причини смерті Кашка. На прохання родичів загиблої адвокат Микола Полозов розпочав власне розслідування причин смерті. 24 січня підконтрольний РФ Київський районний суд м.Сімферополь виніс рішення змінити запобіжний захід щодо фігурантів "справи Веджіє Кашка", відпустивши їх під домашній арешт.

У зв'язку з цим адвокат Курбедінов заявив, що "відпустити під домашній арешт наших підзахисних - це адекватне рішення, тепер чекаємо наступного адекватного рішення - виправдного вироку щодо всіх фігурантів справи "Веджіє Кашка".