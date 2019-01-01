Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
|16:41 30.01.2019
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|Грузия
У Грузинській церкві заявили, що надання томосу ПЦУ призвело до світських і церковних дискусій у православному світі.
В результаті утворилося два протиборчі табори, які вважають себе єдино правими в ситуації, що склалася і не можуть утриматися від взаємних образ та шантажу, передає НВ.
"Тепер головне - зберегти єдність Православної церкви ... наші зусилля повинні буто спрямовано на збереження цієї єдності", - додали у ГПЦ.
15 грудня в Києві пройшов Об'єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України. Її очолив митрополит Епіфаній. 5 січня Вселенський патріарх підписав томос Православної церкви України, яка займе 15 місце в диптиху помісних церков.
РПЦ та УПЦ МП відмовились визнавати рішення Об'єднавчого собору.
20 грудня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).
Після створення ПЦУ до нової церкви почали поступово переходити окремі парафії Московського патріархату.
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