У Грузинській церкві заявили, що надання томосу ПЦУ призвело до світських і церковних дискусій у православному світі.

В результаті утворилося два протиборчі табори, які вважають себе єдино правими в ситуації, що склалася і не можуть утриматися від взаємних образ та шантажу, передає НВ.

"Тепер головне - зберегти єдність Православної церкви ... наші зусилля повинні буто спрямовано на збереження цієї єдності", - додали у ГПЦ.

15 грудня в Києві пройшов Об'єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України. Її очолив митрополит Епіфаній. 5 січня Вселенський патріарх підписав томос Православної церкви України, яка займе 15 місце в диптиху помісних церков.

РПЦ та УПЦ МП відмовились визнавати рішення Об'єднавчого собору.

20 грудня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Після створення ПЦУ до нової церкви почали поступово переходити окремі парафії Московського патріархату.