Уряд схвалив проект указу президента України "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік".

Про це повідомляє прес-служба Кабмін, пише Європейська правда

Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО – це план стратегічних реформ та інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної, цілеспрямованої та системної підготовки України до членства в НАТО.

"Цей документ уперше унеможливлює потрапляння до нього формалістичних і зайвих завдань і заходів. Ми вперше запроваджуємо показники ефективності – індикатори виконання. Це дасть нам можливість ефективніше просуватися і стратегічно зближуватися з Північноатлантичним альянсом", – сказала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Основний акцент в РНП зроблений на досягненні відповідності критеріям членства в НАТО, зміцненні демократії, політичній, економічній, судовій реформах, реформах виборчого законодавства, освіти, науки, охорони здоров’я, зростанні економіки, боротьбі з корупцією, підвищенні добробуту громадян, а також реформі сектора безпеки та оборони – відповідно до рекомендацій Альянсу, а також переведенні Збройних сил на стандарти НАТО.