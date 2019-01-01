Оккупанты открыли продажу "единых" билетов в аннексированный Крым, перевозки возобновятся в апреле

15:41 30.01.2019 0 комментариев Крым

Перевозки по "единому" билету в аннексированный Крым, возобновятся во второй половине апреля: через аэропорт "Симферополь" - с 20 апреля, через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара - с 30-го.

"30 января открыта продажа "единых" билетов. С 20 апреля начнутся интермодальные перевозки через аэропорт Симферополя, с 30 апреля - через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара", - говорится в пресс-релизе автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД") в среду, 30 января, передает Интерфакс.

АНО "ЕТД" координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути от железнодорожных и аэровокзалов до курортов аннексированного Крыма и обратно.

"Единый" билет с использованием авиационного транспорта можно оформить в авиакассах и на сайте одного из сервисов путешествий.

"Единый" билет с железнодорожной составляющей можно приобрести за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе и в интернете на сайте ОАО "Российские железные дороги".

Перевозки по "единому" билету в турсезон 2019 года будут осуществляться в семь городов оккупированного Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

 



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