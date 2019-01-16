В оккупированном Крыму истребители и бомбардировщики страны оккупанта готовятся к летным тактическим учениям

15:21 30.01.2019 0 комментариев Крым

 Экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации Черноморского флота России начали подготовку к летным тактическим учениям.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ в среду, 30 января, передает Интерфакс.

Технический состав сдает нормативы по предполетной подготовке самолетов с одновременным проведением занятий по обучению молодых специалистов-техников. Летчики отработают отдельные элементы предстоящего учения как одиночно, так и в составе пар, звеньев и эскадрилий.

"В рамках проведения летных тактических учений экипажи Су-30 и Су-24 выполнят задачи по предназначению. В роли условного противника выступят летчики отдельного смешанного авиационного полка флота. Также командирам экипажей самолетов предстоит применить нестандартные подходы для выполнения поставленных задач по завоеванию господства в небе в условиях учебного боя", - говорится в пресс-релизе.

Подготовительные полеты проходят как днем, так и ночью на разных высотах и при сложных погодных условиях.



Ещё на эту тему:

19:41 30.01.2019
МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
17:41 30.01.2019
Оккупанты провели ротацию пограничных кораблей ФСБ в районе незаконной добычи песка
14:01 30.01.2019
Росія розмістила ракети в Криму і нарощує наступальні угруповання військ що є загрозою для східноєвропейських країн
10:41 30.01.2019
Противокорабельные комплексы «Бал и «Бастион» провели учения в оккупированном Крыму
08:21 30.01.2019
Розвідувальні служби США передбачають посилення напруги в Азовському та Чорному морях
08:01 30.01.2019
Глави МЗС Данії та Чехії: Росію чекають нові санкції, якщо українських моряків не звільнять
13:41 29.01.2019
Кремль требует от ЕС ввести санкции против Украины в связи с "инцидентом" в Керченском проливе
12:41 29.01.2019
Малый противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта учился отражать воздушную атаку в Черном море
11:21 29.01.2019
МЗС Данії підніме питання про введення санкцій, якщо РФ не звільнить українських моряків
09:21 29.01.2019
Військовополоненого моряка Терещенка тримають в аварійній камері
17:01 28.01.2019
В Украину прибыла миссия ЕС по оценке инфраструктурных проектов Приазовья
16:41 28.01.2019
Україна посилює оборонні можливості на морі
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
Все новости страны
Армения Армения
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
Все новости страны
Греция Греция
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
20:01 30.01.2019
В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
13:41 30.01.2019
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:41 30.01.2019
МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
18:21 30.01.2019
Україна вирішила переглянути угоду про вільну торгівлю з Македонією
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс