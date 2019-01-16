В оккупированном Крыму истребители и бомбардировщики страны оккупанта готовятся к летным тактическим учениям
|15:21 30.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации Черноморского флота России начали подготовку к летным тактическим учениям.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ в среду, 30 января, передает Интерфакс.
Технический состав сдает нормативы по предполетной подготовке самолетов с одновременным проведением занятий по обучению молодых специалистов-техников. Летчики отработают отдельные элементы предстоящего учения как одиночно, так и в составе пар, звеньев и эскадрилий.
"В рамках проведения летных тактических учений экипажи Су-30 и Су-24 выполнят задачи по предназначению. В роли условного противника выступят летчики отдельного смешанного авиационного полка флота. Также командирам экипажей самолетов предстоит применить нестандартные подходы для выполнения поставленных задач по завоеванию господства в небе в условиях учебного боя", - говорится в пресс-релизе.
Подготовительные полеты проходят как днем, так и ночью на разных высотах и при сложных погодных условиях.
Ещё на эту тему:
Оккупанты провели ротацию пограничных кораблей ФСБ в районе незаконной добычи песка
Росія розмістила ракети в Криму і нарощує наступальні угруповання військ що є загрозою для східноєвропейських країн
Противокорабельные комплексы «Бал и «Бастион» провели учения в оккупированном Крыму
Розвідувальні служби США передбачають посилення напруги в Азовському та Чорному морях
Глави МЗС Данії та Чехії: Росію чекають нові санкції, якщо українських моряків не звільнять
Кремль требует от ЕС ввести санкции против Украины в связи с "инцидентом" в Керченском проливе
Малый противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта учился отражать воздушную атаку в Черном море
МЗС Данії підніме питання про введення санкцій, якщо РФ не звільнить українських моряків
Військовополоненого моряка Терещенка тримають в аварійній камері
Україна посилює оборонні можливості на морі