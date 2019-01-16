Экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации Черноморского флота России начали подготовку к летным тактическим учениям.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ в среду, 30 января, передает Интерфакс.

Технический состав сдает нормативы по предполетной подготовке самолетов с одновременным проведением занятий по обучению молодых специалистов-техников. Летчики отработают отдельные элементы предстоящего учения как одиночно, так и в составе пар, звеньев и эскадрилий.

"В рамках проведения летных тактических учений экипажи Су-30 и Су-24 выполнят задачи по предназначению. В роли условного противника выступят летчики отдельного смешанного авиационного полка флота. Также командирам экипажей самолетов предстоит применить нестандартные подходы для выполнения поставленных задач по завоеванию господства в небе в условиях учебного боя", - говорится в пресс-релизе.

Подготовительные полеты проходят как днем, так и ночью на разных высотах и при сложных погодных условиях.