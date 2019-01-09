Сразу три американских военных самолета провели разведку вблизи оккупированного Крыма

13:53 30.01.2019 0 комментариев Крым

Два самолета ВМС США и один самолет ВВС США в среду, 30 января, провели многочасовые разведывательные полеты вблизи побережья оккупированного Крыма.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.

По их сведениям, в операции были одновременно задействованы самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.

Самолеты, вылетевшие с авиабаз в Греции и Италии, курсировали вдоль западного, юго-западного и южного побережья аннексированного полуострова. При этом морской разведчик P-8A Poseidon длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к побережью на расстояние около 32 км.

Как сообщалось, во вторник у российских рубежей в регионе Балтики совершили разведывательные полеты два американских военных самолета.

В понедельник были зафиксированы три таких полета, в частности, американские самолеты вели разведку вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.



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