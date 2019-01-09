Сразу три американских военных самолета провели разведку вблизи оккупированного Крыма
|13:53 30.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Два самолета ВМС США и один самолет ВВС США в среду, 30 января, провели многочасовые разведывательные полеты вблизи побережья оккупированного Крыма.
Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.
По их сведениям, в операции были одновременно задействованы самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.
Самолеты, вылетевшие с авиабаз в Греции и Италии, курсировали вдоль западного, юго-западного и южного побережья аннексированного полуострова. При этом морской разведчик P-8A Poseidon длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к побережью на расстояние около 32 км.
Как сообщалось, во вторник у российских рубежей в регионе Балтики совершили разведывательные полеты два американских военных самолета.
В понедельник были зафиксированы три таких полета, в частности, американские самолеты вели разведку вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.
Ещё на эту тему:
Четыре американских военных самолета провели разведку у черноморского побережья и в регионе Балтики
Літак-розвідник США розпочав політ у небі над Чорним морем / Карта
Розвідувальний літак США патрулює узбережжя біля окупованого Криму
Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом
Пентагон прокоментував повідомлення про перехоплення американського літака поблизу Криму
Росіяни перехопили військовий літак США, що патрулював Крим
Над Черном морем летал боевой самолет США / Карта
Американский самолет провел разведку вблизи Керченского пролива
Вслед за разведкой над Донбассом беспилотник ВВС США провел полет у черноморского побережья и Керченского пролива