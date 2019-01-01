Заседание российско-греческой смешанной комиссии по морскому судоходству состоялось в Санкт-Петербурге 28-29 января 2019 года.

Российскую делегацию возглавил директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Юрий Костин, греческую – руководитель Департамента судоходной политики и международных организаций и ЕС Управления судоходства Министерства торгового флота и островной политики Греческой Республики Христос Конторучас.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России, передает PortNews.



Стороны обсудили двусторонние отношения в области торгового судоходства, а также сотрудничество на международных площадках.



Греческая сторона предложила рассмотреть возможность участия российских заинтересованных юридических лиц в развитии сотрудничества в области инвестиций в морскую инфраструктуру и портовый сектор. В свою очередь российская делегация предложила направить для рассмотрения перечень детализированной информации по этим вопросам.



Особое внимание уделено осуществлению государственного портового контроля. Так, достигнута договоренность о расширении сотрудничества в рамках Парижского Меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта.



Подчеркнута важность развития связей в области морского образования с учетом межведомственного Меморандума о транспортном образовании, подписанного в декабре 2018 года. Российская сторона выступила с инициативой продолжить обмен профессорско-преподавательским составом и курсантами морских вузов, включая возможность прохождения российскими кадетами практики на греческих судах.



По итогам встречи подписан протокол. Следующее заседание запланировано провести в Греции.