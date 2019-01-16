Продолжается пожар на судах в Черном море

14:41 30.01.2019 0 комментариев

Продолжаются аварийно-спасательные работы в Черном море.

На 30 января 2019 года многофункциональное аварийно-спасательное судно (МФАСС) «Спасатель  Демидов» продолжает орошение водой  танкера Candy (на якоре в координатах: Ш=44 ̊56 ́,5С, Д=036 ̊30 ́3В, крен 15 ̊л/б) горение продолжается.

По имеющимся в распоряжении ИАА «PortNews» данным ФГБУ «Спасательно-координационный центр Росморречфлота», морской буксир «Меркурий» продолжает орошение водой танкер Maestro (на якоре в координатах: Ш=44 ̊3 ́5 N, Д=036 ̊33 ́,8 Е), горение продолжается.

Напомним,  21 января 2019 года в Чёрное море, в 15 морских милях южнее мыса Такиль (полуостров Крым) произошел пожар на танкерах-газовозах MAESTRO и CANDY (флаг Танзания, порт регистрации Занзибар), члены экипажей 32 чел. (17 - граждане Турции и 15 - граждане Индии), оказались в воде. 

25 января поисково-спасательная операция завершена. Спасены 12 чел., погибших 10 чел., пропавших без вести 10 чел.



Ещё на эту тему:

11:41 29.01.2019
На одном из двух танкеров в Черном море открытого огня уже не видно
08:21 28.01.2019
В Росії розповіли що призвело до пожежі кораблів у Чорному морі
18:41 25.01.2019
Поисковая операция в Черном море завершена. Пожар ослабевает, но угроза взрыва сохраняется
16:21 25.01.2019
Офшори, санкції і два палаючі танкери: у чому причини нової катастрофи в Чорному морі
09:01 25.01.2019
Один з танкерів все ще горить у Чорному морі
16:21 24.01.2019
Горящий в Черном море танкер взяли на буксир. Тушение пожара продолжается
12:41 24.01.2019
В Черном море возобновился дрейф одного из горящих танкеров
09:41 24.01.2019
Два палаючих танкера, які дрейфують у Чорному морі, рухаються в бік Керченської протоки
09:01 24.01.2019
МЗС Індії повідомило про 6 загиблих громадян на танкерах в Чорному морі
21:00 23.01.2019
Ердоган заявив про 16 загиблих громадян Туреччини при пожежі на двох судах в Чорному морі
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
Все новости страны
Армения Армения
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
Все новости страны
Греция Греция
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
20:01 30.01.2019
В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
13:41 30.01.2019
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:41 30.01.2019
МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
18:21 30.01.2019
Україна вирішила переглянути угоду про вільну торгівлю з Македонією
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс