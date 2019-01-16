Продолжаются аварийно-спасательные работы в Черном море.

На 30 января 2019 года многофункциональное аварийно-спасательное судно (МФАСС) «Спасатель Демидов» продолжает орошение водой танкера Candy (на якоре в координатах: Ш=44 ̊56 ́,5С, Д=036 ̊30 ́3В, крен 15 ̊л/б) горение продолжается.

По имеющимся в распоряжении ИАА «PortNews» данным ФГБУ «Спасательно-координационный центр Росморречфлота», морской буксир «Меркурий» продолжает орошение водой танкер Maestro (на якоре в координатах: Ш=44 ̊3 ́5 N, Д=036 ̊33 ́,8 Е), горение продолжается.



Напомним, 21 января 2019 года в Чёрное море, в 15 морских милях южнее мыса Такиль (полуостров Крым) произошел пожар на танкерах-газовозах MAESTRO и CANDY (флаг Танзания, порт регистрации Занзибар), члены экипажей 32 чел. (17 - граждане Турции и 15 - граждане Индии), оказались в воде.

25 января поисково-спасательная операция завершена. Спасены 12 чел., погибших 10 чел., пропавших без вести 10 чел.