Німеччина готова забезпечити військову присутність в Чорному морі для стримування агресії РФ
|14:21 30.01.2019
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У Німеччині заявили про готовність забезпечити військову присутність Військово-морських сил Бундесверу в Чорному морі для стримування агресії Російської Федерації та підтримки України.
Як передає прес-служба українського оборонного відомства, про це йшлося під час зустрічей заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та центральної Азії Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зільбертом та з парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зільберхорном, передає УНІАН.
«Німецька сторона запевнила у готовності й надалі підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, у тому числі, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі, домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ в секторі безпеки і оборони України», - йдеться в повідомленні.
У ході зустрічей також було наголошено на важливості подальшої підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції, зміцнення її партнерських стосунків з ФРН та іншими членами Альянсу.
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель допустити фахівців з ФРН і Франції в район Керченської протоки.
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