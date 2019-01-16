У Німеччині заявили про готовність забезпечити військову присутність Військово-морських сил Бундесверу в Чорному морі для стримування агресії Російської Федерації та підтримки України.

Як передає прес-служба українського оборонного відомства, про це йшлося під час зустрічей заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та центральної Азії Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зільбертом та з парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зільберхорном, передає УНІАН.

«Німецька сторона запевнила у готовності й надалі підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, у тому числі, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі, домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ в секторі безпеки і оборони України», - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічей також було наголошено на важливості подальшої підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції, зміцнення її партнерських стосунків з ФРН та іншими членами Альянсу.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель допустити фахівців з ФРН і Франції в район Керченської протоки.



