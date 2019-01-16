Німеччина готова забезпечити військову присутність в Чорному морі для стримування агресії РФ

14:21 30.01.2019 0 комментариев

У Німеччині заявили про готовність забезпечити військову присутність Військово-морських сил Бундесверу в Чорному морі для стримування агресії Російської Федерації та підтримки України.

Як передає прес-служба українського оборонного відомства, про це йшлося під час зустрічей заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та центральної Азії Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зільбертом та з парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зільберхорном, передає  УНІАН.

 «Німецька сторона запевнила у готовності й надалі підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, у тому числі, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі, домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ в секторі безпеки і оборони України», - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічей також було наголошено на важливості подальшої підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції, зміцнення її партнерських стосунків з ФРН та іншими членами Альянсу.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель допустити фахівців з ФРН і Франції в район Керченської протоки.

 



Ещё на эту тему:

12:21 30.01.2019
Питання введення нових санкцій ЄС проти РФ і допомоги Приазов'ю обговорять 18 лютого на засіданні Ради Європи
12:01 30.01.2019
Блокування РФ українських суден і допомогу Приазов'ю обговорили глави МЗС України, Чехії та Данії
20:21 29.01.2019
Альтернативний погляд на резолюцію ПАРЄ по Азову
08:21 29.01.2019
Главі МЗС Чехії нагадали про моніторингової місії ОБСЕ в окупованій Керчі
11:21 28.01.2019
РФ буде під санкціями до відновлення суверенітету України в Криму і на Донбасі - МЗС Чехії
18:01 25.01.2019
Євросоюз перечислив програми допомоги Приазов'ю
17:01 25.01.2019
Місія ЄС 28 січня на чотири дні поїде на Приазов'я
08:21 25.01.2019
ЄС закликав Росію забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ до кордону та в Криму
18:41 24.01.2019
Суд не встановив фактів загрози жителям Криму після формування уряду у 2014 році
18:01 24.01.2019
Україна і Литва виступили за міжнародний тиск на РФ через ситуацію на Азові
16:41 24.01.2019
Госдума РФ удостоверилась, что Google на картах не показывает Крым украинским, если смотреть из России
14:41 24.01.2019
Українська делегація в ПАРЄ закликала ЄС ввести "Азовський пакет санкцій" проти РФ
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
Все новости страны
Армения Армения
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
Все новости страны
Греция Греция
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
20:01 30.01.2019
В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
13:41 30.01.2019
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:41 30.01.2019
МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
18:21 30.01.2019
Україна вирішила переглянути угоду про вільну торгівлю з Македонією
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс