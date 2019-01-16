Росія нарощує наступальні угрупування військ біля кордону України й розміщує ракетні комплекси в тимчасово окупованому Криму, що загрожують країнам Східної Європи.

Як повідомили у прес-службі українського оборонного відомства, про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час візиту до Німеччини в ході зустрічі з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зільбертом і парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зільберхорном, передає УНІАН.

Зокрема, Петренко поінформував німецьку сторону про безпекову ситуацію навколо України, стан оборонної реформи, головні досягнення та основні пріоритети співробітництва з ФРН, НАТО та ЄС на найближчу перспективу.

«Голова української делегації надав детальні відповіді на питання німецької делегації, які, зокрема, стосувалися ситуації на Донбасі та в Азовсько-Чорноморському регіоні, яка характеризується нарощуванням наступальних угруповань поблизу державного кордону України та мілітаризацією Кримського півострова, у тому числі з розміщенням ракетних комплексів, що є загрозою для східноєвропейських країн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Петренко поінформував про акт відкритої військової агресії Російської Федерації в Керченській протоці та введення Україною у відповідь воєнного стану в окремих місцевостях, основних результатів дії цього правового режиму.



