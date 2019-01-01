Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
|13:41 30.01.2019
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|Россия
Министерство обороны Российской Федерации планирует принять на вооружение медицинские вертолеты «Ансат».
По информации представителей минобороны сейчас идет их испытание, передает Крыминформ.
Отмечается, что после успешного тестирования ведомство планирует закупить партию вертолетов «Ансат» в медицинском исполнении.
Планируется, что в войсках вертолеты с медицинским модулем будут сведены в специальные спасательные эскадрильи. Кроме этого аппаратура вертолета поможет медикам оказать первую помощь и подготовить пострадавших к транспортировке в базовые госпитали.
Как сообщили в «Вертолетах России», «Ансат» может использоваться в температурном режиме от -45 до +50 градусов Цельсия. Кроме этого его можно эксплуатировать в условиях высокогорья на высотах до 3,5 тыс км.
Экс-начальник Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при минобороны генерал-майор Владимир Попов считает, что в мирное время военный вариант «скорой» тоже будет востребован.
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