Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу

13:21 30.01.2019 0 комментариев Греция

Постійні представники 29 держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) схвалили текст протоколу про приєднання Республіки Північна Македонія до Альянсу.

Про це повідомляє видання Euractiv з посиланням на джерела, передає УНІАН.

Зокрема, за даними джерел, 29 січня був схвалений офіційний текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу.

Тепер 29 постійних представників країн-членів НАТО очікують на дозвіл від своїх країн на його підписання. Після підписання протокол мають ратифікувати парламенти усіх 29 країн-членів Альянсу.

«Греція хоче ратифікувати протокол про приєднання до 8 лютого», - повідомили джерела і додали, що Греція, імовірно, стане першою країною, яка відкриє двері НАТО для Північної Македонії.

Крім того, як повідомив 28 січня речник НАТО, дата підписання протоколу про приєднання Північної Македонії буде визначена «найближчими днями».

Раніше Атени і Скоп'є ратифікували історичну угоду про нову назву Македонії, яка поставила крапку у 27-річній суперечці, що блокувала намір Скоп'є приєднатися до НАТО та ЄС.

Видання зазначає, що на практичному рівні схвалення протоколу означає, якщо усі країни-члени Альянсу не прискорить ратифікаційні процедури, Північна Македонія може стати членом Альянсу на липневому саміті НАТО.

Зазвичай, процес ратифікації потребує одного року.

 



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