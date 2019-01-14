Судновласник віддав наказ, щоб MAESTRO забрав газ з CANDY, а останній, за логікою, повинен був після цього повернутися до Темрюка, щоб забрати газ, приготований для MAESTRO. Саме цей наказ судновласника обох танкерів призвів до катастрофи.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Власне розслідування Моніторингової групи «Майдану закордонних справ», «Інституту чорноморських стратегічних досліджень» та BSNews показало:

11.10.2018 морська адміністрація Занзібару (це острів-автономія у складі Танзанії) відібрала в танкера "Маєстро" танзанійський прапор з таким формулюванням:

"Доводимо до відома, що ми отримали скаргу від Морської адміністрації України про те, що ваше судно MV. MAESTRO, IMO 8810700, який наразі ходить під прапором Танзанії, незаконно і порушуючи Резолюції ООН 68/262 та 71/205 від 2014 та 2016 років відповідно, заходило до морського порту Керчі у період із 29 січня до 2 лютого 2018 року.

Оскільки наша країна є членом ООН, Танзанія зобов'язана поважати територіальну цілісність України й утримуватися від будь-яких кроків, що можуть порушувати українську суверенність.

Тому 11 жовтня 2018 року Морська адміністрація Занзібару виключила ваше судно MV. MAESTRO, IMO 8810700 зі свого реєстру за порушення суверенності України.

Це означає, що судно більше не може здійснювати свою морську діяльність під прапором Танзанії."

Після цього танкер без прапору (а йому навіть у море не можна виходити, це гірше, ніж авто без номеру, його зобов'язані затримувати всі військові кораблі) ще раз зайшов в Темрюк 06.-13.12.2018, а потім - не ризикнув, бо як без прапору відкривати кордон та проходити портовий контроль, і почав перевалку в морі, і спалив сам себе і ще одного порушника. І ще 10 моряків, що не дивилися списки суден, на які не рекомендовано працевлаштування...

До речі, морська адміністрація Занзібару - Zanzibar Maritime Authority (ZMA), як можна побачити на фото документів, неодноразово попереджувала всіх, хто зареєстрований під прапором Танзанії, що не треба під ним ходити до окупованого Кримського півострову, бо Танзанія як член ООН поважає Резолюцію ООН 68/262 от 27.03.2014 про територіальну цілісність України (хоча й утрималася під час голосування - АК).