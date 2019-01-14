"Кримські" санкції працюють навіть в далекому Занзібарі - на прикладі танкерів, що згоріли / Факти

12:33 30.01.2019 0 комментариев Крым

Судновласник віддав наказ, щоб MAESTRO забрав газ з CANDY, а останній, за логікою, повинен був після цього повернутися до Темрюка, щоб забрати газ, приготований для MAESTRO. Саме цей наказ судновласника обох танкерів призвів до катастрофи.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Власне розслідування Моніторингової групи «Майдану закордонних справ», «Інституту чорноморських стратегічних досліджень» та BSNews показало:

11.10.2018 морська адміністрація Занзібару (це острів-автономія у складі Танзанії) відібрала в танкера "Маєстро" танзанійський прапор з таким формулюванням:

"Доводимо до відома, що ми отримали скаргу від Морської адміністрації України про те, що ваше судно MV. MAESTRO, IMO 8810700, який наразі ходить під прапором Танзанії, незаконно і порушуючи Резолюції ООН 68/262 та 71/205 від 2014 та 2016 років відповідно, заходило до морського порту Керчі у період із 29 січня до 2 лютого 2018 року.

Оскільки наша країна є членом ООН, Танзанія зобов'язана поважати територіальну цілісність України й утримуватися від будь-яких кроків, що можуть порушувати українську суверенність.

Тому 11 жовтня 2018 року Морська адміністрація Занзібару виключила ваше судно MV. MAESTRO, IMO 8810700 зі свого реєстру за порушення суверенності України.
Це означає, що судно більше не може здійснювати свою морську діяльність під прапором Танзанії."

Після цього танкер без прапору (а йому навіть у море не можна виходити, це гірше, ніж авто без номеру, його зобов'язані затримувати всі військові кораблі) ще раз зайшов в Темрюк 06.-13.12.2018, а потім - не ризикнув, бо як без прапору відкривати кордон та проходити портовий контроль, і почав перевалку в морі, і спалив сам себе і ще одного порушника. І ще 10 моряків, що не дивилися списки суден, на які не рекомендовано працевлаштування...

До речі, морська адміністрація Занзібару - Zanzibar Maritime Authority (ZMA), як можна побачити на фото документів, неодноразово попереджувала всіх, хто зареєстрований під прапором Танзанії, що не треба під ним ходити до окупованого Кримського півострову, бо Танзанія як член ООН поважає Резолюцію ООН 68/262 от 27.03.2014 про територіальну цілісність України (хоча й утрималася під час голосування - АК).



Ещё на эту тему:

11:01 23.01.2019
После "крымских" санкций российские олигархи лишились своих "бизнес-джетов"
12:01 16.01.2019
В Госдуме заявили, что новые санкции не изменят политику России в Азовском море
08:01 16.01.2019
После ареста украинских военных кораблей, Турция отказывается запускать паромы на оккупированный полуостров
20:32 15.01.2019
Владелец танкера «Механик Погодин» обжаловал отказ снять арест с судна
13:46 15.01.2019
Україна вимагає від Болгарії не допускати російські кораблі, що прибувають з Криму
13:53 14.01.2019
Санкции: оккупированный Крым покидает крупная сеть супермаркетов
10:49 14.01.2019
З окупованого Севастополя вивезли металобрухт в країну-член НАТО / Фото
17:39 09.01.2019
У ЄС обговорюють санкції щодо російських портів і суден
21:59 27.12.2018
Україна запроваджує санкції проти археологів за незаконні розкопки в окупованому Криму
14:15 20.12.2018
Пять авиакомпаний подали заявки на субсидирование полетов в оккупированный Крым
13:48 17.12.2018
Російські підприємства ВПК, що працюють із захопленими кримськими підприємствами. Список для санкцій
14:39 14.12.2018
Россия надеется закупить турбины для оккупированного Крыма в обход санкций при помощи «комплексного поставщика»
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
Все новости страны
Армения Армения
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
Все новости страны
Греция Греция
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
20:01 30.01.2019
В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
13:41 30.01.2019
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:41 30.01.2019
МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
18:21 30.01.2019
Україна вирішила переглянути угоду про вільну торгівлю з Македонією
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс