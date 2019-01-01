Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія

13:01 30.01.2019 0 комментариев Азербайджан

Директор Нацрозвідки США Ден Коутс у вівторок заявив, що напружені відносини між Вірменією та Азербайджаном через ситуацію навколо Нагірного Карабаху здатні стати причиною великомасштабного конфлікту, до якого може бути залучена і Росія.

"Напруженість між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах як і раніше є можливим джерелом великомасштабного військового конфлікту", - йдеться в заяві Д.Коутса, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, такий конфлікт "може залучити Росію".



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