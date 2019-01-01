Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
|13:01 30.01.2019
|0 комментариев
|Азербайджан
Директор Нацрозвідки США Ден Коутс у вівторок заявив, що напружені відносини між Вірменією та Азербайджаном через ситуацію навколо Нагірного Карабаху здатні стати причиною великомасштабного конфлікту, до якого може бути залучена і Росія.
"Напруженість між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах як і раніше є можливим джерелом великомасштабного військового конфлікту", - йдеться в заяві Д.Коутса, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, такий конфлікт "може залучити Росію".
Ещё на эту тему:
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
13:57 23.05.2018
Россия сохранит активную роль в карабахском конфликте
Россия сохранит активную роль в карабахском конфликте
11:58 15.05.2018
ОБСЕ проведет на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении очередной мониторинг
ОБСЕ проведет на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении очередной мониторинг
10:55 16.03.2018
Молдова поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе международного права
Молдова поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе международного права
10:44 12.01.2018
Россия поддержит итальянское председательство ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - постпред РФ при ОБСЕ
Россия поддержит итальянское председательство ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - постпред РФ при ОБСЕ
08:00 26.12.2017
Банки Азербайджана прекращают сотрудничество с системой денежных переводов, работающей с Нагорным Карабахом
Банки Азербайджана прекращают сотрудничество с системой денежных переводов, работающей с Нагорным Карабахом
13:14 06.12.2017
Сегодня состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Сегодня состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении
11:29 06.12.2017
Армяне проводят учения в Карабахе
Армяне проводят учения в Карабахе
18:50 30.11.2017
В Турции возбуждено дело против лиц, незаконно посетивших Карабах
В Турции возбуждено дело против лиц, незаконно посетивших Карабах