Питання введення нових санкцій ЄС проти РФ і допомоги Приазов'ю обговорять 18 лютого на засіданні Ради Європи
|12:21 30.01.2019
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|Крым
Міністри закордонних справ Чехії та Данії Томаш Петршічек і Андерс Самуельсен у вівторок під час робочої поїздки в Донецьку область заявили, що ЄС введе нові санкції проти Росії, якщо Москва не звільнить військовополонених моряків Військово-морських сил України, питання про санкції буде розглянуто 18 лютого на засіданні Ради ЄС, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
"За результатами поїздки до Маріуполя, глави МЗС Данії та Чехії (...) засудили дії Росії і закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених. Було відзначено, що в разі відмови Москви здійснити відповідні кроки, Євросоюз введе нові санкції проти Росії", - йдеться в повідомленні на сторінці міністерства в Фейсбук у вівторок ввечері, передає Інтерфакс-Україна
"Рішення щодо можливого введення нових обмежувальних заходів відносно Росії і збільшення допомоги українському Приазов'ю обговорюватиметься 18 лютого цього року в Брюсселі в рамках чергового засідання Ради ЄС із закордонних справ", - йдеться в повідомленні.
У МЗС зазначили, що європейські дипломати також закликали РФ забезпечити свободу навігації в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.
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