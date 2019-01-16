Міністри закордонних справ України, Чехії та Данії Павло Клімкін, Томаш Петршічек та Андерс Самуельсен, а також представники місії Євросоюзу під час поїздки до Маріуполя (Донецька обл.) обговорили з керівництвом Маріупольського порту проблеми блокування Росією українських кораблів і питання надання допомоги регіону.

"Важлива зустріч міністрів закордонних справ Павла Клімкіна, Томаша Петршічека, Андерса Самуельсена та представників місії ЄС з керівництвом Маріупольського порту. Обговорили проблеми блокування Росією українських кораблів та перспективи надання допомоги Приазов'ю", - написала у вівторок ввечері речник МЗС України Катерина Зеленко в своєму акаунті у Twitter, передає Інтерфакс-Україна.

Глави МЗС України, Чехії та Данії Павло Клімкін, Томаш Петршічек та Андерс Самуельсен у вівторок здійснюють поїздку до Донецької області. У рамках візиту вони відвідують Маріуполь, де у глав МЗС заплановано огляд акваторії Маріупольського морського порту. Також програма поїздки передбачає відвідання КПВВ "Гнутове".