Блокування РФ українських суден і допомогу Приазов'ю обговорили глави МЗС України, Чехії та Данії
|12:01 30.01.2019
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|Крым
Міністри закордонних справ України, Чехії та Данії Павло Клімкін, Томаш Петршічек та Андерс Самуельсен, а також представники місії Євросоюзу під час поїздки до Маріуполя (Донецька обл.) обговорили з керівництвом Маріупольського порту проблеми блокування Росією українських кораблів і питання надання допомоги регіону.
"Важлива зустріч міністрів закордонних справ Павла Клімкіна, Томаша Петршічека, Андерса Самуельсена та представників місії ЄС з керівництвом Маріупольського порту. Обговорили проблеми блокування Росією українських кораблів та перспективи надання допомоги Приазов'ю", - написала у вівторок ввечері речник МЗС України Катерина Зеленко в своєму акаунті у Twitter, передає Інтерфакс-Україна.
Глави МЗС України, Чехії та Данії Павло Клімкін, Томаш Петршічек та Андерс Самуельсен у вівторок здійснюють поїздку до Донецької області. У рамках візиту вони відвідують Маріуполь, де у глав МЗС заплановано огляд акваторії Маріупольського морського порту. Також програма поїздки передбачає відвідання КПВВ "Гнутове".
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