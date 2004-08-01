Строительство моста вызывает стремительное заиливание Керченского подходного канала и "убивает" украинские порты

11:41 30.01.2019 0 комментариев Крым

Керченский подходной канал стремительно мельчает. 

Об этом свидетельствуют сведения, поступаемые из капитании порта Керчь, - сообщает Керчь.ФМ.

Судя по публикуемым сведениям о фактических глубинах акватории порта Керчь, Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в порты суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4.9 метров.

Причем этот процесс резко активизировался после начала стройки Керченского моста.

В указанном выше промежутке времени капитанией порта несколько раз корректировались проходные осадки судов, причем только в сторону уменьшения. 

По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала естественный процесс.

В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Керченского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

Как считает эксперт, заиливание также угрожает судоходству и в Керченском проливе:

В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили.

Далее эксперт поясняет негативный эффект для судоходства:

Уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов. И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5 летней давности. Многие лишились работы.

Напомним, 10 октября 2018 года сел на мель сухогруз в районе порта Кавказ. 6 июня 2018 года танкер сел на мель у порта Кавказ. В октябре 2017 года сели на мель баржа с углем и сухогруз.

Справка:

Керченский подходной канал находится в Керченской бухте и соединяет Керчь-Еникальский канал и Керченский Торговый порт. С Керченского подходного канала можно повернуть на Керченский Рыбный порт. На навигационной карте 2002 года Керченский подходной канал выделен красным цветом.  

История изменений проходных осадок судов за последние 15 лет собрана в таблице, в конце статьи.

Дата корректировки

Проходная осадка

Документ, пункт

01.08.2004

8.3 м

01_08_2004.pdf [2,87 Mb] (cкачиваний: 56)

Посмотреть файл онлайн: 01_08_2004.pdf

(см. пункт 2.3.5)

21.08.2006

8.0 м

21_08_2006.pdf [2,46 Mb] (cкачиваний: 17)

Посмотреть файл онлайн: 21_08_2006.pdf

(см. пункт 2.3.5)

21.10.2015

8.0 м

21_10_2015.pdf [504,4 Kb] (cкачиваний: 24)

Посмотреть файл онлайн: 21_10_2015.pdf

(см. пункт 93)

10.08.2016

6.0 м

10_08_2016.pdf [1,04 Mb] (cкачиваний: 16)

Посмотреть файл онлайн: 10_08_2016.pdf

(см. пункт 39)

15.09.2017

6.0 м

15_09_2017.pdf [1,19 Mb] (cкачиваний: 11)

Посмотреть файл онлайн: 15_09_2017.pdf

(см. пункт 43)

24.10.2017

5.3 м

24_10_2017.pdf [1,18 Mb] (cкачиваний: 23)

Посмотреть файл онлайн: 24_10_2017.pdf

(см. пункт 43)

23.01.2019

4.9 м

23_01_2019.pdf [1,43 Mb] (cкачиваний: 121)

Посмотреть файл онлайн: 23_01_2019.pdf

(см. пункт 45

 

 

 



Ещё на эту тему:

17:21 30.01.2019
Хочешь прибавку к пенсии? Готовься отдать последнее. Крымчанам урезают «слишком высокие» пенсии
09:41 30.01.2019
Авиабилеты из Москвы в оккупированный Крым подорожали
09:21 30.01.2019
"Коррупционно-кумовская команда бандита Аксенова" отменила пресс-конференцию экс-президента Крыма
09:01 30.01.2019
Політв'язень Гриб - на межі життя і смерті
21:01 29.01.2019
Делегація Євросоюзу побачила напівпорожній Маріупольський порт / Фото
20:41 29.01.2019
От "крымского ополчения" останется 100 пар берцев
18:01 29.01.2019
Оккупанты заявили о увеличении выпуска кальцинированной соды на 1,7%
17:01 29.01.2019
До Мелітопольського відділку поліції надійшла заява про зникнення капітана судна "Норд"
15:41 29.01.2019
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
15:21 29.01.2019
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье
15:01 29.01.2019
Фонд капремонта грозит отключением лифтов по всему оккупированному Крыму
14:21 29.01.2019
Між Херсонською ОДА та Міжнародним центром оборони та безпеки ICDS підписано Меморандум про співпрацю
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
Все новости страны
Армения Армения
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
Все новости страны
Греция Греция
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
20:01 30.01.2019
В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
13:41 30.01.2019
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:41 30.01.2019
МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
18:21 30.01.2019
Україна вирішила переглянути угоду про вільну торгівлю з Македонією
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс