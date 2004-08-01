Строительство моста вызывает стремительное заиливание Керченского подходного канала и "убивает" украинские порты
|11:41 30.01.2019
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|Крым
Керченский подходной канал стремительно мельчает.
Об этом свидетельствуют сведения, поступаемые из капитании порта Керчь, - сообщает Керчь.ФМ.
Судя по публикуемым сведениям о фактических глубинах акватории порта Керчь, Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в порты суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4.9 метров.
Причем этот процесс резко активизировался после начала стройки Керченского моста.
В указанном выше промежутке времени капитанией порта несколько раз корректировались проходные осадки судов, причем только в сторону уменьшения.
По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала естественный процесс.
В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Керченского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.
Как считает эксперт, заиливание также угрожает судоходству и в Керченском проливе:
В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили.
Далее эксперт поясняет негативный эффект для судоходства:
Уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов. И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5 летней давности. Многие лишились работы.
Напомним, 10 октября 2018 года сел на мель сухогруз в районе порта Кавказ. 6 июня 2018 года танкер сел на мель у порта Кавказ. В октябре 2017 года сели на мель баржа с углем и сухогруз.
Справка:
Керченский подходной канал находится в Керченской бухте и соединяет Керчь-Еникальский канал и Керченский Торговый порт. С Керченского подходного канала можно повернуть на Керченский Рыбный порт. На навигационной карте 2002 года Керченский подходной канал выделен красным цветом.
История изменений проходных осадок судов за последние 15 лет собрана в таблице, в конце статьи.
|
Дата корректировки
|
Проходная осадка
|
Документ, пункт
|
01.08.2004
|
8.3 м
|
01_08_2004.pdf [2,87 Mb] (cкачиваний: 56)
Посмотреть файл онлайн: 01_08_2004.pdf
(см. пункт 2.3.5)
|
21.08.2006
|
8.0 м
|
21_08_2006.pdf [2,46 Mb] (cкачиваний: 17)
Посмотреть файл онлайн: 21_08_2006.pdf
(см. пункт 2.3.5)
|
21.10.2015
|
8.0 м
|
21_10_2015.pdf [504,4 Kb] (cкачиваний: 24)
Посмотреть файл онлайн: 21_10_2015.pdf
(см. пункт 93)
|
10.08.2016
|
6.0 м
|
10_08_2016.pdf [1,04 Mb] (cкачиваний: 16)
Посмотреть файл онлайн: 10_08_2016.pdf
(см. пункт 39)
|
15.09.2017
|
6.0 м
|
15_09_2017.pdf [1,19 Mb] (cкачиваний: 11)
Посмотреть файл онлайн: 15_09_2017.pdf
(см. пункт 43)
|
24.10.2017
|
5.3 м
|
24_10_2017.pdf [1,18 Mb] (cкачиваний: 23)
Посмотреть файл онлайн: 24_10_2017.pdf
(см. пункт 43)
|
23.01.2019
|
4.9 м
|
23_01_2019.pdf [1,43 Mb] (cкачиваний: 121)
Посмотреть файл онлайн: 23_01_2019.pdf
(см. пункт 45
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