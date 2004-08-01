Керченский подходной канал стремительно мельчает.

Об этом свидетельствуют сведения, поступаемые из капитании порта Керчь, - сообщает Керчь.ФМ.

Судя по публикуемым сведениям о фактических глубинах акватории порта Керчь, Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в порты суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4.9 метров.

Причем этот процесс резко активизировался после начала стройки Керченского моста.

В указанном выше промежутке времени капитанией порта несколько раз корректировались проходные осадки судов, причем только в сторону уменьшения.

По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала естественный процесс.

В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Керченского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

Как считает эксперт, заиливание также угрожает судоходству и в Керченском проливе:

В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили.

Далее эксперт поясняет негативный эффект для судоходства:

Уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов. И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5 летней давности. Многие лишились работы.

Напомним, 10 октября 2018 года сел на мель сухогруз в районе порта Кавказ. 6 июня 2018 года танкер сел на мель у порта Кавказ. В октябре 2017 года сели на мель баржа с углем и сухогруз.

Справка:

Керченский подходной канал находится в Керченской бухте и соединяет Керчь-Еникальский канал и Керченский Торговый порт. С Керченского подходного канала можно повернуть на Керченский Рыбный порт. На навигационной карте 2002 года Керченский подходной канал выделен красным цветом.

История изменений проходных осадок судов за последние 15 лет собрана в таблице, в конце статьи.