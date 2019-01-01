Одесский порт ожидает утверждения проекта реконструкции причалов для «Бруклин-Киев» и CMA CGM

11:21 30.01.2019 0 комментариев Украина

Проект реконструкции причалов 13-с и 14-с Одесского порта, который позволит удвоить пропускную способность контейнерного терминала в Хлебной гавани, будет вынесен на утверждение Советом порта уже в первом квартале 2019 года.

Как сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта, об этом договорились участники первого совещания по вопросам реализации положений четырехстороннего Меморандума о сотрудничестве между ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), ГП «Одесский порт», ООО «Бруклин-Киев» и французской судоходной компанией CMA CGM Group, которая входит в ТОП-5 мировых операторов контейнерных перевозок, передают Порты Украины.

«К тому времени должны быть согласованы юридические основы государственно-частного партнерства по проекту и ориентировочные тезисы бизнес-плана», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подписание Меморандума состоялось 7 декабря 2018 года в Марселе с участием министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и и.о. главы ГП «АМПУ» Райвиса Вецкаганса. Положения документа предусматривают продление линии причала №42 на 370 метров и создание 9 га складских площадей на территории бывшего судоремонтного завода. Эти меры позволят оператору терминала, компании «Бруклин-Киев Порт» в течение пяти следующих лет увеличить объемы перевалки вдвое и довести их до отметки в 0,5 млн TEU. Финансирование инвестором своей части проекта должно составить не менее €20 млн.

«С момента подписания Меморандума прошло не так много времени, однако администрация порта и наши партнеры из компании «Бруклин-Киев» успели многое сделать для его реализации. Уже готов предварительный график решения всех вопросов, связанных с получением разрешений и выполнением строительных работ, разрабатывается техническое задание, ведутся переговоры с компанией, которая подготовит бизнес-план и другие документы, необходимые для открытия финансирования инвестором своей части работ. На сегодняшнем совещании мы обсудили с партнерами четкую последовательность действий: кто какие берет на себя обязательства, какие вопросы требуют создания рабочих групп, в какие сроки должен быть выполнен тот или иной пункт нашей дорожной карты», — отметил начальник Одесского филиала ГП «АМПУ» Игорь Ткачук.

Финансовый директор CMA CGM Group Ян Один, который также принял участие в совещании, выразил свое удовлетворение оперативным стартом реализации положений Меморандума. «Еще раз хочу подчеркнуть, что наша компания верит в будущее Украины. Мы заинтересованы в увеличении грузопотока через терминал в Одесском порту и имеем намерения для этого вкладывать свои инвестиции. У нас очень давние и проверенные временем партнерские отношения с компанией «Бруклин-Киев», мы встречались и обсуждали проект в Марселе и видим, что можем двигаться дальше», — заявил он.

Представитель инвестора добавил также, что в феврале планируется приезд в Одессу специалистов CMA CGM Group, которые будут помогать украинским коллегам в осуществлении технических расчетов по проекту.

ООО «Бруклин-Киев Порт» является оператором контейнерного терминала на базе причалов №42-43 в Хлебной гавани Одесского порта. Компания, в состав учредителей которой входит CMA CGM Group, была создана в 2006 году и занималась вопросами строительства причала №42 на переданной порту территории бывшего СРЗ-1. Новый причал принял в обработку первое судно 23 октября 2008 года, а менее чем через полтора года — 22 февраля 2010 года к причалу стал первый 300-метровый контейнеровоз CMA CGM Baudelaire. В данный момент обработка судов на терминале производится тремя причальными перегружателями. В 2018 году ООО «Бруклин-Киев Порт» планировало довести объем перевалки контейнеров до отметки 260 тыс. TEU.

CMA CGM Group (штаб-квартира — Марсель) — четвертая контейнерная линия мира. Согласно актуальным данным Alphaliner, компания контролирует 11,9% мирового рынка морских контейнерных перевозок. Активный флот перевозчика составляет 521 судно (130 собственных) вместимостью 2 710 490 TEU (1 015 968 TEU). Компания представлена 600 офисами в 163 странах. Штат — около 30 тыс. сотрудников.



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