Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер дал Европейскому союзу совет, как бороться с потоками "грязных денег" из России.

Речь идёт о создании централизованной системы по сбору информации о счетах в европейских банках, продлении срока давности финансовых преступлений до 10 лет, пишет Радио Свобода.

Также Браудер рекоммендует обязать обвиняемых самих доказывать законность происхождения средств.

Свои предложения Браудер представил на заседании ​специального комитета Европейского парламента по расследованию финансовых преступлений и уклонению от уплаты налогов. На нём, в частности, поднимался вопрос отмывания денег гражданами России.

Британец отметил, что продолжит бороться с "грязными деньгами из России", а также пообещал добиться справедливости в расследовании убийства юриста Сергея Магнитского.

С середины 90-х годов Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В России суды дважды заочно приговаривали бизнесмена к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Сам он считает, что его преследуют за раскрытие коррупционных схем, в которых задействованы высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.



В ноябре прошлого года Браудеру заочно предъявили обвинения в убийстве Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. По версии следствия, он отравил своего юриста с помощью "диверсионного химического вещества".

Сам Браудер в гибели Магнитского обвиняет российские власти.