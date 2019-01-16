Противокорабельные комплексы «Бал и «Бастион» провели учения в оккупированном Крыму
|10:41 30.01.2019
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|Крым
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота страны оккупанта провели учения на полигонах в аннексированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«В рамках учения личный состав комплексов отрабатывал задачи по предназначению в соответствие с планом боевой подготовки. В ходе мероприятий боевые расчёты мобильных ракетных дивизионов выполнили элементы учебно-боевых задач, в том числе: совершение марша, развёртывание комплексов к боевому применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций, а также отработка нормативов по оборудованию и маскировке огневых позиций», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что к учениям привлекались дивизионы комплексов «Бал» и «Бастион» из состава отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады. Военнослужащие выполнили поставленные задачи в полном объёме.
По данным пресс-службы, всего к учения подготовки было привлечено порядка 40 единиц военной и специальной техники и около 150 военнослужащих из состава отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.
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