Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії заморозять до 2022 року.



Про це заявили в Національному агентстві з регулювання в енергетиці, передає Главком.



Так, ціни на газ вже заморожені, а на електроенергію - будуть заморожені з 1 березня.



«Ціни на природний газ заморожені з 1 січня 2019 до 28 лютого 2022 року. Аналогічна процедура набуде чинності з 1 березня нинішнього року і на ціни на електроенергію«, - зазначили в нацагентстві.



Вказано, що побутові споживачі газу і електроенергії, яких не влаштовують нинішні ціни постачальників, вільно можуть розірвати контракт і обрати собі інших постачальників енергоносіїв, які продають газ і електроенергію за більш вигідними для них цінами.



Нагадаємо, 1 січня 2019 року Румунія розпочала головування у Раді Європейського союзу (ЄС). Зазначалося, це перше головування Румунії після вступу до Євросоюзу в 2007 році.

Країна буде очолювати Раду Євросоюзу протягом півроку.