Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
|10:21 30.01.2019
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|Румыния
Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії заморозять до 2022 року.
Про це заявили в Національному агентстві з регулювання в енергетиці, передає Главком.
Так, ціни на газ вже заморожені, а на електроенергію - будуть заморожені з 1 березня.
«Ціни на природний газ заморожені з 1 січня 2019 до 28 лютого 2022 року. Аналогічна процедура набуде чинності з 1 березня нинішнього року і на ціни на електроенергію«, - зазначили в нацагентстві.
Вказано, що побутові споживачі газу і електроенергії, яких не влаштовують нинішні ціни постачальників, вільно можуть розірвати контракт і обрати собі інших постачальників енергоносіїв, які продають газ і електроенергію за більш вигідними для них цінами.
Нагадаємо, 1 січня 2019 року Румунія розпочала головування у Раді Європейського союзу (ЄС). Зазначалося, це перше головування Румунії після вступу до Євросоюзу в 2007 році.
Країна буде очолювати Раду Євросоюзу протягом півроку.
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