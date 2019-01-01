Суд вивчає докази причетності екс-віце-мера Одеси до трагедії у таборі «Вікторія»
|10:01 30.01.2019
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|Украина
Приморський райсуд Одеси під головуванням Вадима Коваленка продовжив 29 січня досліджувати документальні та інші докази вини віце-мера міста Зінаїди Цвірінько, якій досудовим слідством інкриміновано службове недбальство.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Чи будемо досліджувати повністю всі зібрані слідством матеріали, що містяться в другому томі. Чи варто обмежитись тими документами, що стосуються безпосередньо підсудної Цвірінько?" - звернувся головуючий до представників сторін.
На думку прокурора Романа Чередника, оглядати й досліджувати всі документи навряд чи доцільно. З цим погодились також представники інтересів родин потерпілих.
Однак адвокат підсудної Олександр Веселов заявив, що деякі документи містять важливі для захисту відомості. "Вважаю, що всі документи необхідно озвучувати й досліджувати, бо вони можуть свідчити про непричетність підсудної до трагедії у "Вікторії", - наголосив захисник.
Серед зібраних документів, які озвучив прокурор, ділове листування замовника - Управління капітального будівництва міськради - з підрядниками, акти експертиз виконання робіт з реконструкції корпусів оздоровчого табору, звіти, що стосуються заходів пожежної безпеки, та інші документи.
"Усі наведені документи не мають відношення ані до діяльності підсудної Цвірінько, ані до інкримінованого їй звинувачення про службове недбальство. Бо питання реконструкції не входило в коло обов'язків Цвірінько", - висловив думку адвокат Веселов після ознайомлення з документами другого тому кримінального провадження.
Однак інші учасники процесу заперечили, оскільки саме Цвірінько була відповідальною у міськраді за пожежну безпеку.
Слідчий суддя Коваленко запропонував продовжити дослідження доказів. що містяться у решті 11 томів на наступних засіданнях.
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