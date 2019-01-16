Из Москвы в оккупированный Симферополь в этом январе летать стало дороже, билеты прибавили 5% к цене по сравнению с январем 2018 года. Билет в один конец сейчас обходится почти в 9 тысяч рублей.

По данным российского сервиса путешествий «Туту.ру», средний чек на авиабилеты за границу вырос на 10%, по России на 8% и в страны ближнего зарубежья на 5%. Практически не изменилась стоимость перелета в Европу. Анализ проводился исходя из данных на январь 2019 и январь 2018 годов, сообщают Примечания.

Так, добраться из оккупированного Симферополя в Москву в прошлом году можно было за 8352 рубля в одну сторону. Теперь эта сумма увеличилась до 8752 рублей соответственно.

Однако в тройку лидеров по росту цен вошли направления из столицы в Краснодар (+32% к цене), Ростов-на-Дону (+29% к цене) и МинВоды (+19% к цене). Наоборот подешевели билеты из Москвы в Санкт-Петербург (-6%) и Калининград (-13%).

По результатам января 2019 года в ТОП-3 популярнейших направлений по РФ вошли Сочи, Санкт-Петербург и Краснодар (с вылетом из Москвы). В прошлогоднюю тройку лидеров входил и Симферополь, однако в этот раз с третьего место он сдвинулся на четвертое.