"Коррупционно-кумовская команда бандита Аксенова" отменила пресс-конференцию экс-президента Крыма
|09:21 30.01.2019
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|Крым
Во вторник, 29 января, в Симферополе отменили пресс-конференцию «Крымская весна» – 5-летие президентского круглого стола» экс-президента Крыма Юрия Мешкова.
Об этом рассказал сам Мешков, сообщают Новости Крыма.
«Отмена пресс-конференции связана с реалиями крымской власти. «Коррупционно-кумовская команда бандита Аксенова не хочет слышать правду о себе уже пять лет. И им это удается», – сказал Мешков.
По его словам, он намерен попробовать провести еще одну пресс-конференцию, поскольку «правда должна пробить себе дорогу».
Публичные комментарии Сергея Аксенова по этому поводу отсутствуют.
Ранее крымские СМИ получили пресс-релиз о проведении пресс-конференции «Крымская весна» – 5-летие президентского круглого стола». Она должна была состоятся 29 января в крымском отделении российского издания «Комсомольская правда» в Симферополе.
Среди участников был заявлен экс-президент Крыма Юрий Мешков, первый вице-спикер Верховной Рады АРК Алексей Мельников, экс-депутат Верховной Рады АРК Крыма Вадим Мордашов и другие.
Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) – крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), председатель Совета Министров Крыма (1994). Кадидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета им. Кутафина.
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