Політв'язень Гриб - на межі життя і смерті

09:01 30.01.2019 0 комментариев Крым

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про надкритичний стан українського політв’язня в Російській Федерації Павла Гриба та закликає міжнародну спільноту сприяти у наданні йому медичної допомоги.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

“Громадянин України Павло Гриб, який перебуває у російській катівні, знаходиться на межі життя і смерті! 20-річний політв’язень потребує негайної операції на серці, адже стан здоров’я надкритичний”, - написала Денісова.

Вона зазначила, що в результаті обстежень лікарями діагностовано низку серйозних хвороб.

Водночас, як наголосила Денісова, за наявною інформацією, у СІЗО, де утримується Гриб, недооцінюється критичний стан хлопця та ігнорується наявність важких захворювань.

Окрім того, підкреслила український омбудсмен, Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням і це сприяє загостренню наявних хвороб.

Також, за її словами, негативний вплив на стан здоров’я Гриба посилюють умови утримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування.

У зв’язку з цим Денісова звернулася до голови Комітету проти катувань ООН Йенса Модвіга, до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, віце-президента Міжнародного момітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє, голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешліманна, голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіони Фрейзер з проханням сприяти наданню Грибу негайної медичної допомоги.

Також Денісова закликала дипломатичних представників, які знаходяться у Ростові-на-Дону, вжити усі можливі заходи для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв’язня.

“Прошу бути присутніми під час судових засідань у справі стосовно ув’язненого громадянина України Павла Гриба. Чекаю реакції та підтримки”, - додала вона.

Як повідомлялося, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах.

У вересні стало відомо, що він перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), йому висунуто обвинувачення у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Гриба викрали працівники ФСБ.

23 липня 2018 року суд зупинив розгляд справи Гриба після того, як з'ясувалося, що обвинувачення ґрунтувалися на статті Кримінального кодексу, якої не було під час інкримінованого злочину. Прокуратура повернула справу до суду в жовтні після виправлення того, що російські ЗМІ назвали "процесуальною помилкою".

7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив ще на 6 місяців утримання під вартою для Павла Гриба.



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