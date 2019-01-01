Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту.

Про це повідомив керівник відділу корпоративних комунікацій компанії у Центральній та Східній Європі Ян Скіг’єнни (Jan Ściegienny), інформує Balkan Insight, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми заявляємо про відкриття нового Центру з перевірки контенту в Софії в партнерстві з TELUS International", - зазначив він, додавши, що таким чином компанія намагається зробити Facebook більш безпечним місцем та платформою, де можна вільно висловлювати свої думки на різні теми.

Зазначається, що в Центрі працюватиме 150 людей, яких компанія сподіваються набрати протягом року. Нові співробітники Центру, зі знанням турецької, казахської, грузинської та російської мов, будуть перегляди контент, який потенційно може порушувати правила соцмережі.

Ідеться, зокрема, про контент, на який подав скаргу інший користувач, або матеріали, які були виявлені самостійно технологіями штучного інтелекту, що були спеціально розроблені для виявлення таких порушень.

Зазначається, що за останній рік у Facebook удвічі збільшилася кількість безпекових спеціалістів та співробітників, які займаються перевіркою контенту, - до 30 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook створить спеціальний штаб, щоб протистояти дезінформації та поширенню фейкових новин перед парламентськими виборами, які проходитимуть цієї весни в Європі.