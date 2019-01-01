Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту

08:41 30.01.2019 0 комментариев Болгария

Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту.

Про це  повідомив керівник відділу корпоративних комунікацій компанії у Центральній та Східній Європі Ян Скіг’єнни (Jan Ściegienny), інформує Balkan Insight, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми заявляємо про відкриття нового Центру з перевірки контенту в Софії в партнерстві з TELUS International", - зазначив він, додавши, що таким чином компанія намагається зробити Facebook більш безпечним місцем та платформою, де можна вільно висловлювати свої думки на різні теми.

Зазначається, що в Центрі працюватиме 150 людей, яких компанія сподіваються набрати протягом року. Нові співробітники Центру, зі знанням турецької, казахської, грузинської та російської мов, будуть перегляди контент, який потенційно може порушувати правила соцмережі.

Ідеться, зокрема, про контент, на який подав скаргу інший користувач, або матеріали, які були виявлені самостійно технологіями штучного інтелекту, що були спеціально розроблені для виявлення таких порушень.

Зазначається, що за останній рік у Facebook удвічі збільшилася кількість безпекових спеціалістів та співробітників, які займаються перевіркою контенту, - до 30 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook створить спеціальний штаб, щоб протистояти дезінформації та поширенню фейкових новин перед парламентськими виборами, які проходитимуть цієї весни в Європі.



Ещё на эту тему:

14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
19:18 25.04.2018
В мае в столице Болгарии состоится встреча на высоком уровне между ЕС и США
13:34 25.01.2018
Парламент Болгарии отверг вотум недоверия правительству
12:17 16.01.2018
Экс-министр МВД: Российская угроза для Болгарии реальность и факт
01:15 21.11.2017
Болгарская социалистическая партия пока отказалась начать сбор подписей против санкций в отношении России
08:39 09.11.2017
Оппозиция в Болгарии намерена вынести вотум недоверия правительству страны
12:32 27.10.2017
Еврокомиссар Гюнтер Эттингер прибудет в Болгарию с официальным визитом
12:26 06.10.2017
В болгарском Докладе о национальной безопасности за 2016 год Россия названа источником региональной нестабильности
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
Все новости страны
Армения Армения
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
Все новости страны
Греция Греция
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
20:01 30.01.2019
В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
13:41 30.01.2019
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:41 30.01.2019
МИД России исключил возможность отправки наблюдателей в Керченский пролив
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
18:21 30.01.2019
Україна вирішила переглянути угоду про вільну торгівлю з Македонією
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс