Розвідувальні служби США передбачають посилення напруги в Азовському та Чорному морях

08:21 30.01.2019 0 комментариев Крым

Розвідувальні служби США передбачають посилення напруги в Азовському та Чорному морях.

Про це йдеться в звіті американської розвідки, присвяченому світовим загрозам цього року, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Масштабний звіт розвідувальної спільноти США стосовно основних загроз, що постають перед світом, представив директор Національної розвідки США Ден Коутс до слухань Комітету Сенату США з розвідки 29 січня.

В розділі звіту “Росія та її сусіди”, розвідувальна служба США зауважує, що напруга між Україною та РФ на Азовському та Чорному морях збільшуватиметься.

“Напруга у двосторонніх відносинах продовжуватиме посилюватись в Чорному та Азовському морях, бо кожна зі сторін буде підтверджувати суверенні права та спроможності дій на морі”, — йдеться у звіті.

“Росія продовжить військову політичну та економічну дестабілізацію України для того, щоб зашкодити зусиллям Києва з інтеграції до ЄС та посилення зв’язків із НАТО, — наголошується в документі. — Перехоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці та затримування команд суден в листопаді 2018 року демонструє готовність Росії обмежувати свободу навігації України в регіоні і вчиняти політичний тиск на керівництво країни, особливо напередодні виборів в Україні цього року”.

“Кремль намагатиметься утримати і, за можливості, розширити свій вплив у країнах колишнього Радянського Союзу, які він вважає, належать до його сфери впливу”, — констатують розвідувальні служби США



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