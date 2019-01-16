Глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.

"За результатами поїздки до Маріуполя, глави МЗС Данії та Чехії висловили незмінну і тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених. Було наголошено на тому, що, у разі відмови Москви здійснити відповідні кроки, Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії. РФ також закликано забезпечити свободу навігації у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці", - передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС.

У МЗС додали, що питання можливого введення нових обмежувальних заходів стосовно Росії та збільшення допомоги українському Приазов’ю обговорюватимуться 18 лютого цього року в Брюсселі у рамках чергового засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

15 і 16 січня 2019 року суд в Москві продовжив термін утримання під вартою всіх 24 військовополонених українських моряків.