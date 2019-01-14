От "крымского ополчения" останется 100 пар берцев

20:41 29.01.2019 0 комментариев Крым

Так называемый "совмин" оккупированного Крыма издал очередное распоряжение, которым лишает "дружинников-ополченцев" значительной доли имущества. Полк ужали до сотни, "дружинников" сменили на бухгалтеров.

После формирования новых "органов власти" оккупированного Крыма бывший командир "крымской самообороны" Михаил Шеремет стал "первым вице-премьером", пишет Новый День.

"Общественная организация" получила другой статус, превратившись в ГКУ «Крымский штаб народного ополчения – народной дружины Республики Крым» и вошла в состав Службы по мобилизационной работе при оккупационном "правительстве"

"Штаб" получил помещение рядом с "совмином" оккупированного Крыма, транспорт, обмундирование, инвентарь и финансирование.

В неоднозначно воспринятом процессе "национализации" (суды идут до сих пор, разборки дошли до Госдумы), проведенном "правительством" Сергея Аксенова, "ополченцы" принимали активное участие. Особенное впечатление их натиск произвел на сотрудников керченского завода «Залив» и крупнейшего южнобережного санатория «Мисхор».

"Штабу" отдали два здания на территории военного городка на окраине Симферополя. За 2017 год заработная плата ополченцев составила 179 млн 749 тыс руб.

В нескольких метрах от "штаба" и "совмина" установили величественный памятник ополченцам всех времен, точнее – Крымской и Великой Отечественной войн и "Крымской весны".

Однако после перемещения Михаила Шеремета в Москву – он стал "депутатом" Госдумы – "ополчение" стало заметно менее влиятельной структурой, а в последнее время контекст, в котором оно упоминается, может навести на мысли о его скором упразднении.

Имущество, закрепленное за "штабом Народного ополчения – народной дружины" порциями стали передавать другим организациям. Спортивным структурам отдали и центральное помещение, и 41 металлодетектор. Грузовики уехали в лесную службу.

В июле 2018 года вышло распоряжение Сергея Аксёнова. За счет уменьшения штатной численности "штаба народного ополчения" сформировано ГКУ РК «Центр бухгалтерского учета». "Службу по мобилизационной работе" обязали представить Министерству финансов оккупированного Крыма предложения о сокращении расходов на содержание "Штаба ополчения".

На днях распоряжением "Совмина" из оперативного управления "Штаба ополчения" изъяли еще шесть автомобилей (легковые и УАЗ) и квадроцикл.

С просьбой прокомментировать перемену отношения к "ополченцам" Новый День обратился к  Сергею Шувайникову. С его слов стало понятно, что в "парламенте" этот вопрос не обсуждался: «Это внутреннее дело премьера Аксенова…». Но, "депутат" предположил, что возможно, функции, которые выполняло "ополчение", постепенно передаются казачеству.

Первое, что услышал корреспондент в беседе с "командиром полка народного ополчения-народной дружины Крыма" Сергеем Димовым – бодрое утверждение о том, что «слухи о ликвидации полка сильно преувеличены».

По словам Димова, в "Штабе полка" «происходит оптимизация: передавая технику, мы избавляемся от непрофильных активов».

Численность "полка" составляла 500 человек, теперь – 385. В то же время "ополченцам" доверили охрану новых объектов: здание "Госкомрегистра", автобазы "совмина". Они теперь дежурят возле трех водохранилищ – Изобильненского, снабжающего водой Алушту, Партизанского и Аянского (Симферополь).

"Полк" является «донором» кадров для МЧС – туда на службу перешли 75 человек.

От Димова стало известно, что на "ополченцев" рассчитывает оккупационное "правительство" Крыма, создавая два государственных казенных учреждения – «Безопасность-город» и «Безопасность-регион».

Все это подталкивает к выводу, что "совмин" ясно дает понять: в нынешнем формате "Штаб полка народного ополчения" изжил себя.

Последним аргументом в пользу такой догадки может служить тот факт, что в прошлом году для "ополченцев" купили 246 пар хромовых ботинок (берцев), а в этом объявили о закупке только 100 пар.
 



Ещё на эту тему:

21:01 29.01.2019
Делегація Євросоюзу побачила напівпорожній Маріупольський порт / Фото
18:01 29.01.2019
Оккупанты заявили о увеличении выпуска кальцинированной соды на 1,7%
17:01 29.01.2019
До Мелітопольського відділку поліції надійшла заява про зникнення капітана судна "Норд"
15:41 29.01.2019
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
15:21 29.01.2019
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье
15:01 29.01.2019
Фонд капремонта грозит отключением лифтов по всему оккупированному Крыму
14:21 29.01.2019
Між Херсонською ОДА та Міжнародним центром оборони та безпеки ICDS підписано Меморандум про співпрацю
13:21 29.01.2019
На аэродроме «Бельбек» в оккупированном Севастополе будет "рулить" фирма из Санкт-Петербурга
11:01 29.01.2019
Поява "кримського" літака РФ у Венесуелі свідчить, що Росія веде тотальну війну з цивілізованим світом - Богдан Яременко
21:01 28.01.2019
Оккупированный Крым выполняет роль Калининградской области в Черноморском регионе
20:41 28.01.2019
У порту Маріуполя через Керченський міст знизилися вантажопереробки
19:21 28.01.2019
Адвокат заявил об исчезновении капитана судна "Норд"
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
Все новости страны
Греция Греция
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
10:21 28.01.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
20:41 25.01.2019
Генсек НАТО чекає приєднання Північної Македонії до Альянсу
Все новости страны
Грузия Грузия
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
13:21 28.01.2019
85% опрошенных считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в ЕС является приемлемой
10:41 28.01.2019
Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
12:21 29.01.2019
Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии
10:21 29.01.2019
Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными
09:21 28.01.2019
Мінфін США повідомив про зняття санкцій відносно ключових активів Олега Дерипаски
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
21:01 29.01.2019
Делегація Євросоюзу побачила напівпорожній Маріупольський порт / Фото
20:41 29.01.2019
От "крымского ополчения" останется 100 пар берцев
20:21 29.01.2019
Альтернативний погляд на резолюцію ПАРЄ по Азову
20:01 29.01.2019
Российские ученые предлагают жителям оккупированного Крыма получать воду из воздуха или искать новые подземные источники
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс