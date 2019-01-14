Резолюція ПАРЄ щодо ситуації в Азовському морі далека від досконалості. В деяких питаннях навіть на руку Росії.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

На жаль, українська делегація не змогла переконати ПАРЄ і зафіксувати в резолюції те, що насправді відбулося в Керченській протоці. Що це відкрита збройна агресія з боку Росії і нашій військові моряки є військовополоненими. З іншого боку, це зрозуміло, оскільки юридичною мовою конфлікт України і Росії не визначений, як збройна агресія. Є поодинокі резолюції з цього приводу в різних міжнародних організаціях, але за великим рахунком світ не сприймає це, як збройну агресію, – зауважує Олександр Хара.

Зокрема, як зазначає експерт, є низка не надто приємних моментів для України.

По-перше, ПАРЄ вітає ініціативу Німеччини про запровадження спільно з Францією моніторингу в Керченській протоці. Але, наголошує Хара, це не означає інтернаціоналізацію конфлікту. Україні потрібно, щоб там були присутні спостерігачі ОБСЄ.

"ПАРЄ підтримала ідею Європарламенту щодо розповсюдження моніторингу спостережної місії ОБСЄ на Азовське море. Але треба розуміти, що навряд чи це буде реалізовано. Мандат ОБСЄ розповсюджується на всю територію України. Але Крим Росія не вважає територією України. Крім того, ми бачимо, як Росія не допускає ОБСЄ до об’єктів на окупованих територіях Донбасу", – розповідає дипломат.

По-друге, в резолюції говориться про те, що вільне мореплавство повинне бути згідно з угодою між Україною і Росією від 2003 року за правилами, встановленими двома країнами. Втім, наголошує Олександр Хара, це можна трактувати, що ми погоджуємося з правилами судноплавства в Керченській протоці, які зараз встановила Росія. А це ключовий момент. За словами дипломата, після захоплення Росією Криму і Керчі, де розташований центр управління морським трафіком, росіяни переписали правила проходження суден.

Зараз у Керченській протоці все відбувається за російськими інструкціями. Україна їх не порушувала, що теж не дуже добре. Де-факто росіяни нав’язують світовій спільноті формат того, що вони керують у Керченській протоці. Не важливо, затримуватимуть чи ні росіяни українські судна. Це питання прецеденту. Формально нас не можна примусити визнати, що Росія встановлює правила в Керченській протоці, але де-факто вони це зробили. І резолюція в цьому питанні на руку Росії,

– вважає Олексадр Хара.

Тому, на його думку, ситуація в азовському морі найближчим часом не зміниться.