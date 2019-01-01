Одни ученые из Российской Федерации считают что, для борьбы с дефицитом воды необходима тщательная исследовательская работа, нужно искать новые подземные источники. Получать воду из воздуха предлагают жителям оккупированного Крыма другие.

«Новые водохранилища строить трудно, они требуют особого подхода, потому что все удобные места уже заняты. Это серьёзные изыскания и большая работа. Можно ещё найти несколько хороших мест для больших водохранилищ, но всё сводится к подземной воде, что обусловлено особенностями геологии нашего региона», — об этом 29 января на пресс-конференции в Симферополе заявил глава регионального отделения Русского географического общества в оккупированном Крыму Борис Вахрушев, передает ИА REGNUM.

По его словам, именно запасы подземных вод будут использоваться в народном хозяйстве аннексированного полуострова.

Получать воду из воздуха предлагают жителям оккупированного Крыма ученые из Российской Федерации. По информации президента Академии наук РФ Александра Сергеева, ученые РАН завершили проект по разработке соответствующей установки, сообщают Новости Крыма.

Работы велись в отделении сельхознаук РАН. Созданная установка позволяет получать несколько тонн воды в сутки и вполне может быть использована на предприятиях, фермерских хозяйствах или в небольших населенных пунктах оккупированного Крыма, считают разработчики. Суть идеи состоит в том, что специальные конструкции во время ветреной погоды направляют потоки воздуха в спиральный канал. По каналу воздух попадает в емкость с низкой температурой. В процессе конденсации образуется вода. Рабочий экземпляр уже установлен в оккупированном Крыму и вырабатывает около одной тонны воды в сутки.

Интересно, что данный метод использовали тысячи лет назад жители нынешней Феодосии. Это подтвердили раскопки, которые были осуществлены еще в 1888-ом году.

Как сообщалось, 10 января глава республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль заявил, что в 2019 году в Крыму не будет проблем с водообеспечением, поскольку водохранилища заполнены на 70%. Однако, по мнению экспертов, ситуация остаётся напряжённой.