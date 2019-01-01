РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США

19:41 29.01.2019 0 комментариев Россия

Заступник держсекретаря США Андреа Томпсон заявила, що гонка озброєнь з РФ вже почалася.

Про це Томпсон заявила в інтерв'ю виданню Deutsche Welle, коментуючи виробництво росіянами ракети 9М729, характеристики якої порушують Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, передає День.

"Росія вже поставила на озброєння ці ракетні системи. Так що гонка вже почалася. Росіяни явно порушують угоду, і саме вони почали так звану гонку озброєнь", - заявила Томпсон.

Дипломат додала, що 2 лютого закінчується термін ультиматуму, пред'явленого Вашингтоном Москві, і США призупинять свою участь у договорі на шість місяців.

"Протягом цього часу Росія може повернутися до договору. Але це звільняє нас від зобов'язань, так що ми зможемо займатися дослідженнями і розробкою систем, аналогічних тим, які зараз поставлені Росією на озброєння", - сказала Томпсон.



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