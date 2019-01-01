У Румунії Міноборони судитиметься з президентом

19:21 29.01.2019 0 комментариев Румыния

Міноборони Румунії подало позов до Апеляційної палати Бухареста з вимогою скасувати указ президента Клауса Йоганніса про продовження на рік повноважень начальника Генштабу румунської армії Ніколає Чуке.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, в кінці грудня 2018 року президент Румунії Клаус Йоганніс відкинув запропоновану міністром оборони Габріелем Леш кандидатуру Думітру Скарлата на посаду начальника Генштабу, підписавши указ про продовження на рік повноважень Ніколає Чуке на цю посаду.

На думку президента, генерал Чуке користується великим авторитетом як в Румунії та країнах ЄС, так і у військових структурах Північноатлантичного альянсу НАТО.

Міністр оборони, в свою чергу, висловив свою незгоду з рішенням президента, заявивши, що указ буде опротестовано в суді. Глава Румунії заявив, що рішення Міністерства оборони опротестувати указ є «незаконним, недоречним і ризикованим».

Згідно румунського законодавства, начальник Генерального штабу румунської армії призначається указом президента Румунії за пропозицією міністра оборони (після узгодження кандидатури з прем'єр-міністром країни). При цьому, президент володіє правом продовження на рік повноважень чинного начальника Генштабу.

Очікується, що найближчим часом судовий позов буде розглянуто Апеляційною палатою Бухареста.



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