ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова

19:01 29.01.2019 0 комментариев Крым

Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал глави Міжнародної правозахисної групи Агора Павла Чікова.

За його словами, ЄСПЛ пізніше повідомить про подальший рух справи.

"Раніше прийняте рішення про відкладення справи Олега Сенцова і Олександра Кольченко до розгляду міждержавної скарги України проти Росії скасовано. Справи повернуто пріоритетний порядок розгляду", - сказав Чиков.

Нагадаємо, Міністерство юстиції РФ запропонувало Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня Олега Сенцова.

До цього, 4 жовтня 2018 року, Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова.

Зазначимо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Олександра Кольченко затримали в центрі окупованого Сімферополя 16 травня 2014 року, після чого перевезли до Москви. За версією російської сторони, його затримали за підозрою в причетності до вибухів біля пам'ятника Леніну в Сімферополі, до підпалів офісів "Російської громади Криму" і колишнього представництва Партії регіонів.

Сам Кольченко називав підпал двері офісу партії символічним жестом протесту і підкреслював, що в будинку нікого не було. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Кольченко до 10 років позбавлення волі.



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