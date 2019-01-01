В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства

18:41 29.01.2019 0 комментариев Азербайджан

В Азербайджане готовится Государственная программа по развитию рыболовства.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Министр отметил, что в новом документе будут отражены основные законы и правила, направленные на поддержку этого сегмента аграрного сектора.

По словам министра, также в Азербайджане готовятся новые правила по использованию земель сельскохозяйственного назначения.

Керимов отметил, что правила должны быть прозрачными, гибкими и должны отвечать интересам фермеров.

Отметим, что в Баку во вторник состоялась конференция, посвященная итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей и представителей государственного сектора. В рамках конференции предприниматели смогли задать министрам и главам различных госструктур свои вопросы, представить жалобы и предложения.



Ещё на эту тему:

18:07 29.05.2018
Азербайджанская организация вступила в Альянс «мозговых центров» ШОС
14:15 21.02.2018
ЦБА: Объем стратегических валютных резервов Азербайджана в 2,9 раза превышает внешний госдолг
00:18 15.02.2018
Названа сумма внешнего госдолга Азербайджана
11:01 12.02.2018
Moody's ожидает рост экономики Азербайджана в 2018 году
14:15 02.02.2018
В январе Госнефтефонд Азербайджана продал на валютных аукционах 299,1 млн долларов
16:37 31.01.2018
Азербайджан будет включен в классификационный список индекса FTSE
14:39 12.01.2018
В январе-ноябре 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 22 млрд долларов
14:42 12.12.2017
Годовая инфляция в Азербайджане достигла 13,4%
23:56 05.12.2017
В Азербайджане в этом году зарегистрировано около 135 тысяч налогоплательщиков
14:15 21.11.2017
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 42 млрд долларов
15:40 23.08.2017
Бизнесмены в Азербайджане получили льготы для проектов стоимостью $1,6 млрд
14:15 03.08.2017
Госнефтефонд Азербайджана в июле продал на валютных аукционах 253,2 млн долларов
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
Все новости страны
Греция Греция
18:21 29.01.2019
Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
10:21 28.01.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
20:41 25.01.2019
Генсек НАТО чекає приєднання Північної Македонії до Альянсу
Все новости страны
Грузия Грузия
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
13:21 28.01.2019
85% опрошенных считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в ЕС является приемлемой
10:41 28.01.2019
Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
Все новости страны
Россия Россия
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
12:21 29.01.2019
Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии
10:21 29.01.2019
Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными
09:21 28.01.2019
Мінфін США повідомив про зняття санкцій відносно ключових активів Олега Дерипаски
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
21:01 29.01.2019
Делегація Євросоюзу побачила напівпорожній Маріупольський порт / Фото
20:41 29.01.2019
От "крымского ополчения" останется 100 пар берцев
20:21 29.01.2019
Альтернативний погляд на резолюцію ПАРЄ по Азову
20:01 29.01.2019
Российские ученые предлагают жителям оккупированного Крыма получать воду из воздуха или искать новые подземные источники
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс