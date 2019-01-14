ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск, оккупированный Крым) в 2018 году увеличило производство кальцинированной соды на 1,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 618,5 тыс. тонн.

Об этом говорится в материалах предприятия, передает Интерфакс.

В том числе, производство кальцинированной соды марки "А" (высший сорт) выросло на 0,3% - до 389,3 тыс. тонн.

Сообщается также, что завод в прошлом году уменьшил выпуск натрия двууглекислого (пищевой соды) на 2,7% - до 26 тыс. тонн. Производство пищевой соли выросло на 16% - до 31,3 тыс. тонн.

Крымский содовый завод введен в эксплуатацию в 1973 году, его проектная мощность составляет 698 тыс. тонн продукции в год.

"Крымский содовый завод" выпускает также пищевую соду, пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь, пушонку, дистиллерную жидкость и бытовую химию.

Кальцинированная сода применяется в металлургической, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности, при производстве стекла, товаров бытового назначения.