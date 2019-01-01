Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве

17:41 29.01.2019 0 комментариев Молдова

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Молдовы Игорем Додоном состоится 30 января.

Это подтвердила во вторник пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также некоторые актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент Молдовы написал на своей странице в Facebook, что планирует рабочий визит в Москву.



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