Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
|17:41 29.01.2019
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|Молдова
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Молдовы Игорем Додоном состоится 30 января.
Это подтвердила во вторник пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
"Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также некоторые актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее президент Молдовы написал на своей странице в Facebook, что планирует рабочий визит в Москву.
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