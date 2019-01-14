У незаконно заарештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову погіршився стан здоров'я.

Про це донька політв'язня Елеонора Бекірова повідомила в Facebook, передає УНІАН.

"Батько перебуває в двомісній камері, розміром 6 кв. метрів разом із Сервером Мустафаєвим (фігурант "справи Хізб ут-Тахрір"). За його словами, "цілодобове світло, постійно працююча відеокамера, двох'ярусне ліжко, незручність у справлянні природних потреб. Зі зручностей у камері лише кип'ятильник. Зрозуміло, що в таких умовах і здоровий буде хворим", - написала вона.

Бекірова заявляє, що, за словами адвокатів і співкамерників політв'язня, у нього погіршився стан здоров'я.

"У батька ще одна гнійна рана на нозі через антисанітарні умови утримання, а після уколу інсуліну в нього набрякло обличчя, зокрема, нижня губа. Крім того, в СІЗО у нього з'явився кашель і задишка. У п'ятницю, 25 січня, тата вивозили із СІЗО для медобстеження, однак результати аналізів знову невідомі", - зазначила донька Бекірова.

Вона також додала, що сьогодні 49-й день незаконного утримання її батька в СІЗО.

Як повідомлялося, 12 грудня 2018 року російські силовики затримали Бекірова на адмінкордоні з окупованим Кримом і вивезли до будівлі ФСБ РФ у Сімферополі. Активіста звинувачують у зберіганні, поширенні та транспортуванні понад 10 кг тротилу та 190 бойових набоїв.

Йому нещодавно зробили складну операцію на серці, але не надають медичної допомоги. Також у Бекірова ампутовано ногу.

13 грудня так званий "суд" у Сімферополі обрав Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 11 лютого 2019 року.

15 січня український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Бекірова вивозили до сімферопольської лікарні на медобстеження. 18 січня стало відомо, що Бекірова повернули до СІЗО, хоча його обстеження мало тривати два тижні.

23 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що стан Бекірова різко погіршився.



