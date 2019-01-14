Національна поліція в результаті перевірки інформації про зникнення Володимира Горбенка з’ясувала, що до Мелітопольського відділку поліції звернувся його брат із заявою про зникнення.

Про це повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало в коментарі кореспонденту УНН.

"До Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізької області звернувся брат капітана риболовецького судна "Норд" Володимира Горбенка із заявою про його зникнення. Наразі дана інформація перевіряється", - сказав Тракало.

Як повідомлялося, Національна поліція перевіряє інформацію про зникнення капітана риболовецького судна "Норд", затриманого в Україні. При цьому спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що відомостей про затримання капітана співробітниками СБУ немає.



Нагадаємо, адвокат Максим Могильницький повідомив, що капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко пропав безвісти - з суботи, 26 січня, він не виходить на зв'язок.