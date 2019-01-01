Пріоритети Румунії на період головування в Раді ЄС найближчі 6 місяців включають приєднання Румунії о Шенгенської зони Євросоюзу, зміцнення стратегічних зав’язків із США та посилення ролі країни в НАТО.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханіс на щорічній зустрічі з головами дипломатичних представництв, передає УНН.

К. Йоханіс зазначив, що одним із головних завдань головування Румунії в Раді ЄС є приєднання країни до Шенгенської зони, зміцнення стратегічного партнерства із Сполученими Штатами та підвищення її ролі в НАТО і ЄС.



"Крім мети посилення ролі Румунії в Європейському Союзі, яка, сподіваюся, максимально зростатиме завдяки цьому головуванню, ми зберігаємо центральну мету - зміцнення та розширення Стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами та підвищення ролі та підтримки Румунії у Північному Альянсі", - сказав К.Йоханіс.



Зазначимо, раніше К.Йоханіс підкреслював, що приєднання Румунії до Шенгегської зони, на його думку, - питання безпеки всього Євросоюзу.



З 1 січня 2019 року, Румунія перейняла головування в Раді міністрів Європейського Союзу, яке триватиме півроку. Таким чином, країна координуватиме роботу всього ЄС на рівні Ради міністрів.