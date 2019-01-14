Окупанти скасували виставу незалежного кримськотатарського театру в Євпаторії

16:21 29.01.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму трупі нового незалежного театру «Алтин бешик», створеного після незаконного звільнення художнього керівника Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру, не дають виступати перед глядачами, незважаючи на продані квитки.

Чергову заплановану виставу «влада» скасувала в Євпаторії, повідомляє кримськотатарська газета «Авдет», передає Укрінформ.

«Трупа нового кримськотатарського театру «Алтин бешик» не змогла виступити в Кезльові (Євпаторії)... Директор Євпаторійського театру ім. Пушкіна Людмила Юдицька, посилаючись на стару проводку, відсутність фінансування на її заміну або профілактичні роботи з ремонту, заявила, що «все вибилося» з минулої неділі», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, про скасування вистави було оголошено за три дні до прем'єри. Жителі Євпаторії були здивовані тим, що відбувається, оскільки в цьому районі міста не було проблем з електрикою. До того ж, у театру був генератор. Втім, зустріч акторів із глядачами відбулася.

«Місцеві жителі давно чекали гастролей нового театру у себе в місті, адже в трупі грають найвідоміші кримськотатарські актори. Вони й зустріли глядачів біля дверей євпаторійського театру в призначений день прем'єри. Художній керівник трупи Білял Білялов публічно вибачився перед присутніми», - пише «Авдет».

Незважаючи на скасування вистави, глядачі підтримали акторів - ніхто з них не повернув квитки в касу театру. Незважаючи на дощ, імпровізований концерт за участю акторів і глядачів, відбувся просто неба.

Колектив нового театру стикається з подібною проблемою не вперше. До цього йому відмовили в оренді сцени в місті Джанкої і Ленінському районі. За словами керівника трупи Білялова, «влада» бачить у виставах нового театру «якісь протиправні заклики».

«У нас лише один заклик - любити один одного, бути добрими один до одного, поважати своїх батьків, не кидати їх. Вистава «Беш дакъкъа нефес» ( «П'ять хвилин на подих») як раз про це», - сказав Білялов.

Як повідомляв Укрінформ, у звіті Кримськотатарського ресурсного центру за 2018 рік відзначається, що в окупованому Росією Криму спостерігається нова форма тиску на кримчан - наступ на їхню культурну ідентичність. Зокрема, новому театру «Алтин бешик» «Золота колиска»), створеному на знак протесту проти незаконного звільнення з театру його художнього керівника, заслуженого діяча мистецтв України Біляла Білялова, перешкоджали проведенню прем'єрних вистав у Криму. Як зазначають правозахисники, на відміну від 2017-го року, 2018-го, крім переслідування активістів і віруючих-мусульман, фіксувалися незаконні обшуки й арешти кримськотатарських підприємців, які організовують культурні, освітні та спортивні проекти.



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